Live im Tier-1 Carrier-Netzwerk; Release ermöglicht eine intendierte, softwaredefinierte Infrastruktur.

SAN JOSE, Kalif., July 08, 2019, eines Schlüsselprodukts in seinem SD-Core Lösungsportfolio, eingeführt, um Kommunikationsdienstleistern (CSPs) fortschrittliche Netzwerkverkehrstechnik und logisches Slicing auf ihrem Weg zu 5G zu bieten. Das Produkt wird in einem Tier-1-Telekommunikationsnetzwerk eingesetzt und verbessert die Zuverlässigkeit für disaggregierte Greenfield-Netzwerke, indem es Intent-based Slicing unterstützt, um den Betreibern zu helfen, ihre traditionellen MPLS-Cores zu entschärfen und die Kante zu modernisieren.



Mit dieser Version hat Lumina Networks die in Carrier Grade MPLS-Netzwerken üblichen Schlüsselfunktionen zu Greenfield disaggregierten Whitebox-Netzwerken hinzugefügt, so dass sie in heterogenen Netzwerken eingesetzt werden können. Zu den neuen Funktionen, die zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit von Whitebox-Ressourcen beitragen, gehören die automatische Multicast-Optimierung, die LLDP-Überwachung sowie die schnelle Fehlererkennung und Umleitung, die eine dynamische Konfiguration für MEF-konforme E-Line- und E-Tree-Services ermöglicht.

Automatisierte Replikationspunkte und redundante Eingangsverbindungen mit dynamischer Softwaresteuerung vereinfachen die Bereitstellung von E-Tree-Services - Erhöht die Verfügbarkeit der Services bei gleichzeitiger Minimierung der Programmierung zur Unterstützung von Netzwerkstörungen.

BFD für OpenFlow-Netzwerke - Reduziert die Zeit für die Identifizierung von Anomalien und fördert die lokale Reparatur in Greenfield-Netzwerken, wodurch die Netzwerkintelligenz und Zuverlässigkeit verbessert wird.

P4 Whitebox-Switch-Integration - Ermöglicht die Unterstützung einer breiteren Palette von Switch-Hardware.

Provisioned Topology bietet den Rahmen für das Network-Slicing, so dass die physikalischen Topologien durch mehrere logische Topologien für die Pfadberechnung und die betrieblichen Prozesse dargestellt werden können.

Die Anwendung arbeitet mit dem OpenDaylight-basierten SDN-Controller(Fluorine Release) von Lumina und nutzt die neuesten Entwicklungen der Community.

"Während sich unsere Kunden weiter verändern, bleibt die Kontrolle unterschiedlicher Netzwerksilos eine der größten Herausforderungen auf dem Weg zu 5G", sagt Andrew Coward, CEO von Lumina Networks. "Wir freuen uns, dass dieses Update des Lumina Flow Managers in einem Live-Tier-1-Netzwerk nachgewiesen wurde, um die Silolücke zu schließen und die Effizienz bei der Transformation von Netzwerken zu verbessern -- während Switches ein fünffaches und die Services ein fünfzehnfaches Wachstum erfahren".

Der Lumina Flow Manager wurde entwickelt, um CSPs bei der Nutzung von Open-Source-Lösungen in heterogenen Umgebungen zu unterstützen, um sich von der Bindung an den Anbieter zu befreien und individuellere On-Demand-Dienste bereitzustellen. Das NetDev-Service-Team des Unternehmens unterstützt Unternehmen bei der Umstellung auf die NetDevOps-Methodik. Während die Branche auf dem Weg der Transformation weiter voranschreitet, wird der Lumina Flow Manager Netzwerke der nächsten Generation wie EVPN ermöglichen.

Über Lumina Networks

Lumina Networks' Open Source Netzwerklösungen vereinfachen und automatisieren heterogene Netzwerke. Durch die Kombination von technischer Exzellenz, Open-Source-Führung und agiler Entwicklungsmethodik hilft Lumina Networks Dienstanbietern dabei, ihre Zukunft neu zu gestalten, ohne das Risiko einer Bindung an den Verkäufer eingehen zu müssen. Durch die Vereinheitlichung der Netzwerkarchitekturen und die Aktivierung von Intent-based Netzwerkfunktionalität bietet Lumina Networks einen kundenzentrierteren Ansatz für den Aufbau und die Bereitstellung von anpassbaren On-Demand-Diensten. Hier erfahren Sie mehr über Lumina Networks: www.luminanetworks.com und @luminanetworks .

Medienkontakt:

Stephanie Owyoung, Lumina Networks

Leitung, Marketing

+1 (925) 719 - 4957

Sowyoung (at) luminanetworks.com