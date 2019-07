In London gehen die Lampen der Deutsche Bank-Händler auf den Bloomberg-Terminals auf "rot". Die Schreibtische werden also geräumt. Der Konzernumbau ist drastisch und wird uns noch einige Zeit beschäftigen. Wir schauen uns im Exklusivbereich an, was Anleger jetzt tun sollten. Hier geht's dorthin. Für mutige Anleger empfehlen wir den Discount-Call MC2GNN oder Discount-Put mit WKN HX6C38.

Den vollständigen Artikel lesen ...