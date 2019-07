Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die europäischen Rentenmärkte verzeichneten in der Berichtswoche eine fulminante Aufwärtsbewegung, so die Experten von Union Investment.Auf Indexebene (iBoxx ? Sovereigns) habe es beachtliche Zugewinne gegeben. Zunächst habe der Ausgang des G20-Gipfels vom vorangegangenen Wochenende gestützt. Der vorerst geschlossene Burgfrieden zwischen den USA und China mindere - zumindest vorerst - die Risiken im Handelsstreit. Vor allem habe aber eine Personalie die jüngste Marktentwicklung geprägt. Für die Anleger überraschend sei zur Wochenmitte die derzeitige Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, für den Posten als Präsidentin der Europäischen Zentralbank nominiert worden. Der Vorschlag der EU-Staats- und Regierungschefs zur Nachfolge von Mario Draghi sei in Marktkreisen aber nicht unumstritten und stoße auf ein geteiltes Echo. Ihre bisherige Erfahrung als Chefin des IWF werde der gelernten Juristin zweifellos zugute kommen. ...

