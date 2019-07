Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Am 5. Juli 2019 unterzeichnete Edisun Power (ISIN CH0024736404/ WKN A0KFH3) die Verträge zum Kauf eines 23 MW Photovoltaik-Bauprojekts in Portugal, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...