Bonn (www.anleihencheck.de) - Der besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht war am Freitag das bestimmende Thema an den Rentenmärkten dies- und jenseits des Atlantiks, so die Analysten von Postbank Research.In den USA habe die Rendite 10-jähriger Treasuries zum Wochenschluss bei 2,04% gelegen und damit 9 Basispunkte höher als vor dem US-Unabhängigkeitstag am Donnerstag, als kein Handel stattgefunden habe. Die Kapitalmarktrenditen hierzulande hätten sich dieser Bewegung trotz enttäuschender Auftragsdaten in der Industrie am Freitagmorgen nicht entziehen können und hätten ebenfalls angezogen. Die 10-jährige Bundrendite sei um 4 Basispunkte auf -0,36% geklettert. (08.07.2019/alc/a/a) ...

