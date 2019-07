Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Aktie der Deutschen Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Fallende Renditen auf Staatsanleihen machten Börsenaktien attraktiver, schrieb Analyst Philip Middleton in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Börsenbewertung von Firmen mit stabilen Cashflows würde unter diesen Bedingungen gestützt. Am deutlichsten dürfte die London Stock exchange davon profitieren. Für die Deutsche Börse senkte der Experte seine Umsatz- und Gewinnschätzungen für 2019 und 2020 leicht./men/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 00:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-07-08/13:12

ISIN: DE0005810055