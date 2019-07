Düsseldorf soll weltweit führender Messestandort für Diagnostik und Research Tool Industry werden

Schon jetzt Teilnahme von Startups, Corporates und Investoren aus über 20 Ländern

Die DxPx Conference, die erste internationale Partnering Konferenz mit Schwerpunkt Diagnostik und Research Tool Industrie, hat einen neuen starken Partner an ihrer Seite die MEDICA in Düsseldorf, veranstaltet von der Messe Düsseldorf Group. Der internationale Messeveranstalter der neben der MEDICA als weltweit größter Medizinmesse noch 13 weitere Healthcare-Veranstaltungen im Ausland unter der Dachmarke MEDICAlliance organisiert, unterstützt die DxPx, veranstaltet von SilverSky LifeScience, um gemeinsam Düsseldorf zum führenden Business-Standort für den Marktbereich der Diagnostik- und Forschungsapplikationen zu entwickeln. "Die Zusammenarbeit zwischen der MEDICA und der DxPx stärkt den Veranstaltungsort Düsseldorf und bietet unseren Kunden zusätzlichen Mehrwert für effektives Business", betont Christian Grosser, Deputy Director Global Portfolio Health MedicalTechnologies der Messe Düsseldorf. "Gerade Aussteller und Besucher aus dem Bereich Diagnostik haben so die Möglichkeit, jedes Jahr am ersten Tag der MEDICA Partnering-Gespräche bei der DxPx-Konferenz zu initiieren und an den Folgetagen auf der MEDICA ihre Business-Gespräche in den Messehallen fortzusetzen und sich über aktuelle Aussteller-Innovationen zu informieren."

"Mit der DxPx sprechen wir etablierte Unternehmen, Startups und Investoren an", erklärt Dr. Mirko Stange, Initiator der DxPx. "Die Partnerschaft mit MEDICA macht die DxPx gerade auch für Teilnehmer aus Asien und den USA interessant." Durch die Partnerschaft mit der MEDICA werde vieles einfacher und effektiver und nebenbei erhalten Teilnehmer der DxPx auch direkt eine Freikarte für die MEDICA.

Zu den Sponsoren der DxPx Conference gehören neben der MEDICA auch Roche Diagnostics, Sonic Healthcare's Bioscientia, der Business Intelligence Anbieter Research Analytica, Pillar Biosciences und Medicover und der in Europa führende Startup-Investor Hightech-Gründerfond. Mit weiteren namhaften internationalen Sponsoren werden aktuell noch Gespräche geführt.

"Ein ganz besonderes Angebot bieten wir Startup Unternehmen", so Dr. Mirko Stange. "Neben einer MEDICA Eintrittskarte, haben diese die Möglichkeit sich kostenfrei mit einem kurzen Business Plan, um eine kostenlose Teilnahme und einen von 15 Vortragsplätzen zu bewerben und so auf der DxPx ihre Ideen und Produkte einem internationalen Publikum zu präsentieren." Die Auswahl der auf der DxPx präsentierenden Startups liegt bei den Sponsoren und ausgewählten Industrieexperten. Interessierte Unternehmen können ihren Businessplan auf www.dxpx-conference.com hochladen.

Dr. Mirko Stange

CEO SilverSky LifeSciences GmbH

info@dxpx-conference.com

