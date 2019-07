Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Obersulm (pta023/08.07.2019/12:45) - Mitteilung zur künftigen Dividendenpolitik vom 8. Juli 2019



künftige ISIN: DE000A2TR927



Der GUB Investment Trust ist eine Beteiligungsgesellschaft, die insbesondere auch in junge Technologieunternehmen Wagniskapital investiert.



Wagniskapital ist eine Investitionsform mit hohen Verlust-Risiken, da die Ausfallquoten von jungen Technologie-Startup-Unternehmen bekanntlich besonders hoch sind.



Um solchen besonders hohen Verlust-Risiken zu begegnen, ist eine breite Portfoliobildung wirtschaftlich sinnvoll. Dies bedeutet, dass Wagniskapital-Investitionen des GUB Investment Trust wieder in eine Vielzahl von unterschiedlichen jungen Technologieunternehmen investiert werden. Die Voraussetzung dafür ist, dass für eine Investition geeignete Zielunternehmen ermittelt werden können.



Um eine solche Verbreiterung des Portfolios vorzunehmen, ist es vorgesehen, das Eigenkapital der Gesellschaft zu erhöhen.



Neben der Durchführung von künftigen Kapitalerhöhungen, wurde nun auch die Dividendenpolitik der Gesellschaft verändert: Die persönlich haftende Gesellschafterin wird den künftigen Hauptversammlungen keine Dividendenausschüttungen mehr zur Beschlussfassung vorschlagen. Vielmehr ist es vorgesehen, dass anstelle von Dividendenausschüttungen, die Jahresüberschüsse dauerhaft auf neue Rechnung vorgetragen und in die Gewinnrücklage eingestellt werden, um somit erneut auch in junge Wagniskapital-Beteiligungen zu investieren.



Diese dauerhafte Änderung der Dividendenpolitik soll zur Stärkung und weiteren Ausweitung der Investitionsfähigkeit des GUB Investment Trust beitragen.



GUB Investment Trust



