Limitierte Ausgabe vereint unersetzliche Whiskys aus

unwiederbringlich stillgelegten 'Ghost' Brennereien, deren Geist

weiterlebt



London (ots/PRNewswire) - "Diesen verborgenen Schatz der

Whiskywelt heben zu können, ist etwas, auf das wir uns schon lange

gefreut haben. Die exquisite neue limitierte Auflage ist eine

wunderbare Gelegenheit, die bemerkenswerte Reichhaltigkeit der

fruchtigen Aromen zu erforschen, die in jedem Tropfen Johnnie Walker

Blue Label zu finden sind", sagt Johnnie Walker Master Blender Jim

Beveridge.



Johnnie Walker kündigt heute seinen Johnnie Walker Blue Label

Ghost und Rare Glenury Royal Release an, die dritte Ausgabe einer

Reihe von Sondereditionen, die aus unersetzlichen Whiskys, den

Geistern einer erlesenen kleinen Gruppe von berühmten und seit langem

stillgelegten Brennereien hergestellt werden. Jim ist bereits seit

Jahren leidenschaftlich daran interessiert, die einzigartigen

Geschmacksnoten dieser außerordentlich seltenen Whiskys aus den

Johnnie Walker Blue Label Vorräten zu erkunden.



Herzstück dieses Whiskys ist der Highland Single Malt Glenury

Royal aus der Destillerie gleichen Namens, die 1985 für immer

stillgelegt wurde, und deren bewegte Geschichte genauso

außergewöhnlich wie die Qualität ihrer einzigartig reichhaltigen und

fruchtigen Whiskys ist.



Die von Captain Robert Barclay - Mitglied des britischen

Parlaments und erster, der einen 1000-Meilen-Marsch in 1000 Stunden

absolvierte - im Jahre 1825 begründete Destillerie war durch ein

verheerendes Feuer zerstört worden, doch erstand wie ein Phönix aus

der Asche neu, um zu wachsen und zu gedeihen. Unter Barclays

beständiger Führung blühte die Brennerei weiter auf und erhielt als

eine von nur drei schottischen Destillerien die königliche

Auszeichnung. Der außerordentliche Geist von Captain Barclay lebt

heute in den immer rarer werdenden Beständen dieser exzellenten

"Ghost"-Whiskys weiter.



Jim erklärt ergänzend: "Wir haben geduldig auf den Zeitpunkt

gewartet, an dem wir uns auf diesen außerordentlich seltenen Whisky

fokussieren konnten, und sorgsam über unsere reifenden Fässer

gewacht, bis der richtige Moment da war, um seinen einzigartig

exquisiten Charakter zu erforschen".



Jim und sein Team haben außerdem von Hand zwei außergewöhnlich

seltene Whiskys aus den "Geister"-Destillerien von Cambus und

Pittyvaich selektiert, deren cremige Toffee- und Butterscotch-Noten

perfekt mit dem üppigen Charakter von Fruchtgarten, süßer Apfel und

zarten Aprikosen des Glenury Royal harmonisieren.



Fünf weitere rare Whiskys aus Glen Elgin, Inchgower, Glenlossie,

Cameronbridge und Glenkinchie verweben Wellen von Vanille, Heidehonig

und Trockenfrüchten mit der samtweichen, an Zartbitterschokolade und

Nüsse erinnernden Vielschichtigkeit dieses unersetzlichen 'Ghost'

Whiskys, und machen diese limitierte Edition zu unserem bislang

exquisitesten Genusserlebnis.



Johnnie Walker Blue Label Ghost und Rare Glenury Royal wird mit

einem ABV von 43,8% abgefüllt und ist ab Oktober 2019 weltweit zum

empfohlenen Abgabepreis von 275 GBP für eine 70cl Flasche erhältlich.

Jede Flasche dieser Sonderausgabe ist einzeln nummeriert.



Im untenstehendem Link können Sie mehr dazu erfahren:



www.johnniewalker.com/en/our-whisky/limited-edition-whiskies/blue-

label-ghost-and-rare/



Hinweise an die Redaktion:



Informationen zu Johnnie Walker Blue Label:



Johnnie Walker Blue Label ist ein exzellenter Scotch Whisky,

erstellt von einem kleinen Team von fachkundigen Expert Blenders, von

denen einige 30 Jahre ihres Lebens dem unermüdlichen Streben nach

Exzellenz gewidmet haben. Unter Leitung des zweifach als Master

Blender des Jahres ausgezeichneten Jim Beveridge selektieren die

Expertem von Hand die feinsten Whiskys aus allen vier Ecken

Schottland, darunter auch einige unersetzliche Whiskys aus

Destillerien, die seit langem stillgelegt sind.



Nur eines von 10.000 Fässern hat die einzigartige Qualität, den

Charakter und das Aroma, mit dem der typische besondere Geschmack von

Johnnie Walker Blue Label erreicht werden kann. In jeder einzelnen

Johnnie Walker Blue Label-Flasche steckt ein samtiger und kraftvoller

Scotch Whisky mit fruchtigen, würzigen und rauchigen Aromen.



Informationen zu Johnnie Walker:



Johnnie Walker ist die weltweite Nummer Eins der Scotch

Whisky-Marken (IWSR) und wird von Menschen in über 180 Ländern auf

der ganzen Welt geschätzt. Seit den frühesten Blends des

Gründungsvaters John Walker stehen Geschmack und Qualität beim

Blending der Whiskys an erster Stelle.



Das heutige Sortiment an preisgekrönten Whiskys umfasst unter

anderem Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green

Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years und Blue Label.

Zusammengenommen werden so über 19 Millionen Kisten pro Jahr (IWSR,

2018) abgesetzt, was Johnnie Walker zur beliebtesten Scotch

Whisky-Marke der Welt macht.



Informationen zu Diageo



Diageo ist ein weltweit führender Anbieter von alkoholhaltigen

Getränken, dessen herausragendes Sortiment Marken wie Johnnie Walker,

Crown Royal, J&B, Buchanan's und Windsor Whiskys, Smirnoff Vodkas und

Cîroc, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray und Guinness

beinhaltet.



Diageo ist sowohl an der Londoner Börse (DGE) als auch an der New

Yorker Börse (DEO) notiert und in über 180 Ländern auf der ganzen

Welt vertreten. Weitere Informationen zu Diageo, seinen Mitarbeitern

und Marken und zur Performance des Unternehmens finden Sie unter

www.diageo.com. Diageo setzt sich global für den verantwortungsvollen

Umgang mit Alkohol ein. Bitte besuchen Sie dazu auch www.DRINKiQ.com,

wo Sie weitere Informationen finden und mehr zu Initiativen und Best

Practices erfahren können.



Celebrating life, every day, everywhere - das Leben feiern, immer

und überall.



