Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für RTL vor Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Das zweite Quartal sei für europäische Fernsehsender schlecht wie befürchtet ausgefallen, schrieb Analystin Sophie Julienne in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem sei das dritte Jahresviertel vor allem in Frankreich, Spanien und Großbritannien wegen negativer Werbetrends schwierig gestartet. Für die deutschen Anbieter ProSiebenSat.1 und RTL sehe der Juli bisher positiv aus, allerdings könnte der August wegen der Fußball-Weltmeisterschaft im Vorjahr negativ werden./men/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 01:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-07-08/13:21

ISIN: LU0061462528