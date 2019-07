Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lanxess vor der anstehenden Berichtssaison auf "Buy" belassen. Im Bereich der zyklischen Chemiewerte habe sie das größte Vertrauen in Lanxess, weil das Unternehmen über sehr spezielle Gewinntreiber verfüge, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem habe das Management eher konservative Ziele für das Gesamtjahr vorgegeben/tav/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 06:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

