Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Die von ihm beobachteten Softwarepapiere hätten den Markt im zweiten Quartal deutlich abgehängt, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertungen seien hoch, entsprechend nähmen die Risiken zu. Bei SAP gebe es nach dem guten Lauf kaum Spielraum für Enttäuschungen. Er hält die Wachstumserwartungen aber für vernünftig./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 04:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-07-08/13:33

ISIN: DE0007164600