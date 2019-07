Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) setzt sich für die Einführung einer CO2-Steuer im Wärme- und Verkehrssektor ein. Die Steuereinnahmen sollen in Form einer Klimaprämie vollständig und im gleichen Maße an alle Bürger ausgeschüttet werden. Svenja Schulze will, dass in Zukunft klimafreundliches Verhalten monetär belohnt und klimaschädliches Verhalten verteuert wird. Dies sei ein wichtiger Baustein ...

