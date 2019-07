Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Washtec nach vorläufigen Zahlen zunächst auf "Buy" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Nach Gesprächen mit dem Unternehmen glaube er nicht an eine strukturelle Veränderung des Geschäfts, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Montag vorliegenden Studie. Grund für die Gewinnwarnung scheine hauptsächlich ein verspäteter Auftragseingang von Großkunden zu sein. Washtec rechne zwar damit, dass diese Aufträge im zweiten Halbjahr anzögen, doch dies wäre zu spät, um das Gesamtbild für 2019 zu verbessern./elm/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-07-08/13:41

ISIN: DE0007507501