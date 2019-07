BERLIN (Dow Jones)--Neun der 15 größten deutschen Flüsse haben im vergangenen Jahr laut einem Medienbericht an mehr als hundert Tagen extremes Niedrigwasser geführt. Das meldet die Rheinische Post und beruft sich dabei auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion. "Die Klimakrise erreicht unsere Flüsse", sagte die Grünen-Naturschutzexpertin Steffi Lemke der Zeitung. Demnach kam die Elbe bei Magdeburg auf 183 Tage starkes Niedrigwasser, die Oder bei Hohensaaten auf 175 Tage. Der Rhein bei Emmerich sei an 132 Tagen betroffen gewesen, die Mosel bei Cochem an 115 Tagen.

Lemke zufolge hat der andauernde Wassermangel "fatale Auswirkungen auf Umwelt und Artenvielfalt". Für Tiere und Pflanzen bedeute der Zustand purer Stress. Auch die Folgen für die Wirtschaft seien massiv. "Die Klimakrise wird diese Extreme weiter verstärken", sagte Lemke voraus.

Unter den extrem niedrigen Pegelständen hatte 2018 auch die Rohstoffversorgung von Chemiefabriken und Stahlwerken gelitten. In der vergangenen Woche stellte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) einen Aktionsplan zum Güterverkehr am Rhein vor. Vertreter der Chemie-, Mineralöl- und Stahlindustrie sowie der Binnenschifffahrt unterzeichneten den Acht-Punkte-Katalog. Die Maßnahmen reichen von der Verbesserung der Wasserstandsvorhersagen über die Anpassung von Schiffstypen bis zum schnelleren Ausbau am Rhein.

Laut dem Bericht der Rheinischen Post geht die Bundesregierung davon aus, dass Niedrigwasser auch positive Effekte auf die Natur haben könne. Dadurch entstehe temporär wertvoller Lebensraum. Die Natur habe sich auf den Wechsel der Wassermenge eingestellt. Allerdings müsse dieser regelmäßig erfolgen, sonst sei das natürliche Gleichgewicht gefährdet. So könne eine zu geringe Strömungsgeschwindigkeit zu einer Erwärmung des Wassers führen, was negative Auswirkungen auf den Sauerstoffhaushalt habe.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2019 07:12 ET (11:12 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.