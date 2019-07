Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Ceconomy von 5,90 auf 6,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Er bewerte die angekündigte Lösung für die defizitären griechischen Aktivitäten positiv, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings bleibe die Unsicherheit bezüglich der weiteren Geschäftsentwicklung nach wie vor hoch, da im Rahmen des laufenden Effizienzprogramms noch die Lösung zahlreicher Probleme ausstehe. Hintergrund ist, dass die Ceconomy-Tochter Media-Saturn-Holding mit der Olympia Group die Gründung eines neuen Unternehmens zur Abdeckung des Marktes in Griechenland und Zypern vereinbart hat./elm/la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 09:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 10:10 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007257503