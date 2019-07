Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sodexo nach Eckdaten auf "Sell" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Catering-Anbieter habe beim organischen Wachstum im dritten Geschäftsquartal überraschend gut abgeschnitten, schrieb Analyst Daria Fomina in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Konzern mehr Verträge verloren und leide unter Margendruck. Der Verlust eines großen Kunden dürfte sich ab dem ersten Quartal des kommenden Geschäftsjahres niederschlagen./men/mis Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2019-07-08/13:53

ISIN: FR0000121220