Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Akzo Nobel vor der anstehenden Bilanzsaison auf "Conviction Buy List" belassen. Sie sei zunehmend zuversichtlich, dass die Zahlen des Chemiekonzerns zum zweiten Quartal zumindest ein neutrales Ereignis werden dürften, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf die günstige Entwicklung bei den entsprechenden Rohstoffen in den vergangenen Monaten./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 06:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2019-07-08/13:57

ISIN: NL0013267909