Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Croda vor der anstehenden Bilanzsaison auf "Neutral" belassen. Sie sehe den Ergebnisausblick des Spezialchemiekonzerns inzwischen mit etwas mehr Vorsicht, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Investoren unterschieden im Sektor derzeit genau zwischen solchen Unternehmen mit robuster oder wenig schwankender Preisentwicklung an ihren Märkten und jenen Konzernen, deren Ausblick sich verschlechtert habe./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 06:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2019-07-08/13:57

ISIN: GB00BYZWX769