Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Bank nach dem angekündigten Konzernumbau auf "Sell" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die nun avisierte Umstrukturierung des Instituts sei radikaler als frühere Versuche, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch ändere dies nichts an der Tatsache, dass die Deutsche Bank in einer von strukturellem Niedergang geprägten Branche aktiv sei. Anleger sollten deshalb jede Kurserholung zum Ausstieg nutzen, empfahl er./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 06:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2019-07-08/13:58

ISIN: DE0005140008