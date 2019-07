Hamburg (ots) - Quentin is back! Am 15. August kommt endlich der schon seit Monaten heiß ersehnte Tarantino-Streifen "Once Upon a Time in... Hollywood" in die Kinos. CinemaxX zeigt für besonders Ungeduldige bereits am 14. August die Preview des hochkarätig besetzen Tarantino-Werks mit Leonardo DiCaprio und Brad Pitt in den Hauptrollen. In ausgewählten CinemaxX Kinos wird "Once Upon a Time in... Hollywood" zudem als Originalversion angeboten. Die Tickets für die Vorpremiere von "Once Upon a Time in... Hollywood" gibt es ab sofort unter www.cinemaxx.de/hollywood und an den CinemaxX Kinokassen.



Er ist einer der erfolgreichsten Filme-Macher der Welt - Quentin Tarantino. Jetzt kommt sein neunter Film mit einem unfassbaren Cast endlich in die deutschen Kinos. Tarantino-Fans haben bei CinemaxX die Gelegenheit, das neuste Werk bereits einen Tag vor offiziellem Filmstart auf der großen Leinwand zu erleben.



Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Burt Reynolds, Al Pacino, Dakota Fanning - Hollywoods Größen treffen unter der Regie von Quentin Tarantino zusammen und erzählen die Geschichte des sinkenden TV-Westernstars Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) und seines langjährigen Stunt-Doubles Cliff Booth (Brad Pitt). Die zwei versuchen sich im Hollywood der 1969er, das sich nicht nur wegen der brutalen Morde der Manson Familie in Aufruhr befindet, zu behaupten. Daltons Agent Marvin Schwarz (Al Pacino) ist dabei keine große Hilfe, also wird das eingespielte Team selbst aktiv.



Die Preview-Tickets für "Once Upon a Time in... Hollywood" (in ausgewählten Standorten auch als OV) gibt es an den CinemaxX Kinokassen und online unter www.cinemaxx.de/hollywood.



