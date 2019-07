Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alstria Office von 14,30 auf 16,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe einen bedeutenden Vermietungserfolg für die Immobilie "Am Seestern" in Düsseldorf erreicht, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Studie. Der 10-Jährige Mietvertrag mit der Commerzbank sollte sich deutlich auf die Leerstände auswirken. Alstria erscheine zudem als ein attraktiver Übernahmekandidat, etwa für den Wettbewerber TLG, bei dem Alstrias Immobilien in Hamburg, Düsseldorf und Stuttgart gut ins Portfolio passen würde./elm/mis

