Wien (www.anleihencheck.de) - Die Rendite der zehnjährigen deutschen Staatsanleihe erreichte Mitte Juni bei -0,33% ein neues Allzeittief, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) in einer aktuellen Ausgabe von "Strategie Globale Märkte".Zwar seien in der Vergangenheit wichtige Einflussfaktoren sicher deutlich renditedämpfender gewesen (Eurokrise, EZB-Anleihekäufe, Rezession, Deflationsgefahr). Dennoch erscheine das Potenzial für merklich höhere Renditen in den kommenden Monaten als gering. Das politische Umfeld bleibe nach Meinung der Analysten der RBI angespannt: Brexit, Handelskonflikte der USA mit China und Europa, Iran-Sanktionen sowie die Regierungsaussichten bzw. budgetäre Situation in Italien würden wohl als Themen erhalten bleiben und sicheren Häfen anhaltende Unterstützung bieten. Zudem dürfte die Inflation im Sommer weiter zurückfallen und die realwirtschaftlichen Daten für das zweite Quartal sollten sehr bescheiden ausfallen. ...

