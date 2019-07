London (www.fondscheck.de) - Investoren in Short & Leveraged (S&L) ETPs zeigten sich im Juni optimistisch, positionierten sich mit Long-Positionen in Erdgas und gaben ihre Short-Positionen auf, so die Experten von WisdomTree Europe.Bislang seien die Erdgaspreise konjunkturbedingt gesunken. Wegen des nahenden Sommers und der damit anziehenden Nachfrage nach Erdgas für Klimaanlagen in den USA dürften sich die Preise erholen, was sich angesichts der taktischen Positionierung der Investoren günstig auswirken werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...