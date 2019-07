Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Stable Absolute Return A (ISIN LU1525525306/ WKN A2AN1Y) verzeichnete im Juni eine Wertminderung in Höhe von 0,3%, so die Experten von Sauren.Im ersten Halbjahr 2019 habe der Dachfonds eine Wertsteigerung in Höhe von 0,7% erzielt.Bei den aktienorientierten Absolute-Return-Fonds des Portfolios hätten sich im Juni Fonds mit positivem Ergebnis und Fonds mit negativem Ergebnis die Waage gehalten. Den höchsten Wertzuwachs habe der von Moni Sternbach verantwortete Man GLG European Mid-Cap Equity Alternative Fund (ISIN IE00BWBSF561/ WKN A2AFB4) erzielt, welcher um 1,3% zugelegt habe. Den deutlichsten Wertrückgang habe in diesem Monat der von Tom Hearn, Christian Fiesser und Leo Perry verwaltete Ennismore European Smaller Companies Fund (ISIN IE00B3TNSW80/ WKN A1H78A) hinzunehmen gehabt, welcher 1,9% verloren habe. ...

