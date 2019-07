Transdev wurde von der Verkehrsbehörde Västtrafik für die nächsten zehn Jahre als ÖPNV-Busbetreiber für den Raum Göteborg ausgewählt. Transdev wird 370 Busse betreiben und bis Dezember 2020 160 neue Elektrobusse in Betrieb nehmen. Transdev betreibt in Schweden schon jetzt fast 60 E-Busse, insbesondere in Umeå, Eskilstuna, Stockholm und Göteborg. Die neuen Zehnjahresverträge werden im Dezember 2020 ...

