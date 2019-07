Unbestritten steckt die Aktie von Wirecard seit September letzten Jahres in einem mittelfristigen Abwärtstrend fest und verlor bis Anfang Februar gut 56 Prozent an Wert. Erst bei 86 Euro konnte das Wertpapier wieder kehrt machen und einen untergeordneten Aufwärtstrend etablieren. Dieser brachte die Notierungen bis Ende Mai auf ein Verlaufshoch von 162,30 Euro und somit an die federführende Abwärtstrendlinie wieder aufwärts. Seitdem klebt die Aktie förmlich darunter, traute sich aber noch nicht einen Ausbruchsversuch darüber zu unternehmen. Die jetzt wichtigste zu nennende Hürde liegt bei 155 Euro, oberhalb derer erst ein Kaufsignal ermöglicht werden dürfte.

Noch in Wartestellung

