Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Unternehmen: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ISIN: DE000A1CRQD6 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,80 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Sehr interessiertes Aktionariat beschert der BHB Brauholding eine hohe Hauptversammlungspräsenz. Alle Beschlüsse mit starker Mehrheit angenommen. Neues Aufsichtsratsmietglied bestellt ??" Kursziel weiterhin 3,80 EUR - Rating: Kaufen Die Hauptversammlung der BHB Brauholding bestätigte abermals das hohe Aktionärsinteresse. Rund 61,7% des stimmberechtigten Kapitals waren anwesend. Im Rahmen der Vorstellung des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden nochmals die innovativen Produkte und die zahlreichen Auszeichnungen für das Qualitätsbier präsentiert. Alle Punkte der Hauptversammlung wurden mit großer Mehrheit angenommen. Im Vordergrund stand die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 0,19 Mio. EUR . Abermals wurde dabei eine Dividende in Höhe von 0,06 EUR je Aktie beschlossen, was bei dem aktuellen Kurs einer Dividendenrendite von 1,9% entspricht. Damit ist das Unternehmen weiterhin ein zuverlässiger Dividendentitel. Im Rahmen der Hauptversammlung wurde auch der neue Aufsichtsrat Rupert Hackl bestellt, welcher den ehemaligen Posten des Aufsichtsrats Domdekan Willibald Harrer ersetzt. Laut dem Management ist das erste Halbjahr gut verlaufen. Wir bestätigen unsere Prognose und unser Kursziel in Höhe von 3,80 EUR je Aktie. Vor dem Hintergrund des Kurspotenzials und der guten Dividendenrendite vergeben wir das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18423.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 08.07.2019 (10:45 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 08.07.2019 (14:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2019 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

