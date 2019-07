Original-Research: curasan AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu curasan AG Unternehmen: curasan AG ISIN: DE000A2YPGM4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.07.2019 Kursziel: 1,40 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Chance-Risiko-Profil durch jüngsten Newsflow spürbar verbessert Nachdem die Hauptversammlung Ende Juni den notwendigen Punkten zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität der Gesellschaft zugestimmt hatte, gab curasan jüngst einen Zukauf im Dentalbereich bekannt. Zustimmung für erforderliche Kapitalmaßnahmen: Anfang Mai sicherte die Donau Invest Beteiligungsges. m.b.H. (derzeit mit 10,8% am Grundkapital beteiligt) aufgrund der zuvor nur teilweise platzierten Wandelanleihe eine weitere Liquiditätszufuhr im Volumen von 3,1 Mio. Euro zu. Diese unterliegt jedoch der Erfüllung verschiedener Bedingungen. Die HV stimmte mit deutlicher Mehrheit der Forderung nach einer Kapitalherabsetzung (3:1) sowie der Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.938.427 Euro gegen Bareinlage zu. Darüber hinaus versicherte CEO Michael Schlenk, dass er sein Amt wie gefordert spätestens zum Ende seiner Amtsperiode am 30. September 2019 niederlegen wird und entschädigungslos auf alle ihm gewährten Optionen zum Bezug von Aktien der Gesellschaft sowie auf eine noch offene Bonuszahlung verzichtet. Auch eines der Aufsichtsratsmitglieder (Hr. Detlef Wilke oder Hr. Dr. Thomas Kahn) wird sein Amt niederlegen. Wenngleich noch nicht alle Forderungen erfüllt wurden, erwartet curasan deren erfolgreiche Umsetzung in den nächsten Wochen. Akquisition im Dentalbereich: Um das Wachstumstempo zu erhöhen verkündete curasan nach der Sicherstellung der finanziellen Stabilität nun die bereits im Januar angedeutete Übernahme im Dentalbereich. Die akquirierte Gesellschaft JEDER GmbH aus Österreich besitzt ein patentiertes Verfahren zum minimal-invasiven Aufbau des Oberkieferknochens, das bereits bei zahlreichen Zahnarztpraxen in der DACH-Region eingesetzt wird. Im Vergleich zu anderen chirurgischen Eingriffen zum Kieferknochenaufbau verläuft der Eingriff mit dem JEDER-System nahezu schmerzfrei. Zur Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart (MONe: 0,5 Mio. Euro). Neben dem Vertrieb des JEDER-Systems sind u.E. insbesondere die zum Gebrauch notwendigen Einmalprodukte attraktiv, da hier die Marge deutlich höher sein sollte. Darüber hinaus bestehen laut Unternehmen vielversprechende Cross-Selling-Potenziale, da die CERASORB-Paste aus dem bestehenden Produktportfolio von curasan für die kombinierte Anwendung mit dem JEDER-System sehr gut geeignet ist. Wir schätzen die Erlöse der JEDER GmbH im laufenden Jahr auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag und gehen davon aus, dass die Gesellschaft noch leicht defizitär ist. Unser Bewertungsmodell haben wir entsprechend angepasst und auch die Kapitalherabsetzung im Verhältnis 3:1 sowie die geplante Kapitalerhöhung berücksichtigt. Fazit: Das Chance-Risiko-Profil hat sich durch die absehbare Stabilisierung der Finanzlage u.E. spürbar verbessert. Den deutlichen Kursrückgang (YTD: -29,8%) führen wir primär auf die Unsicherheiten bzgl. des Fortbestands der Gesellschaft zurück. Der Fokus dürfte nun wieder auf die operative Entwicklung gerichtet werden, die zuletzt eine Rückkehr auf den Wachstumspfad signalisiert hat (Umsatz Q1: +10,5%). Vor dem Hintergrund des sich aufhellenden Sentiments stufen wir die Aktie mit einem neuen Kursziel von 1,40 Euro (vor Kapitalherabsetzung: 0,50 Euro) auf ??zKaufen" hoch. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 