(shareribs.com) London 08.07.19 - Nickel und Kupfer verzeichnen an der London Metal Exchange leichte Kursgewinne. Die Marktteilnehmer zeigen sich etwas zuversichtlicher hinsichtlich der Entwicklung im zweiten Halbjahr, obgleich die Skepsis groß bleibt. Die Kupferbestände an der London Metal Exchange sind in der vergangenen Woche stark angestiegen und haben das höchste Niveau seit 13 Monaten erreicht. ...

