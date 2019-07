IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid übernimmt AlternaMedz Canada Pläne für CBD-Extraktions-/Verarbeitungszentrum

Vancouver (British Columbia), 8. Juli 2019. Naturally Splendid Enterprises Ltd. (TSX-V: NSP, OTCQB: NSPDF, Frankfurt: 50N) (Naturally Splendid oder NSE) freut sich bekannt zu geben, dass es ein endgültiges Abkommen vom 5. Juli 2019 (das endgültige Abkommen) hinsichtlich des Erwerbs aller emittierten und ausstehenden Aktien von AlternaMedz Canada Holdings Inc. (AlternaMedz), ein Unternehmen mit Sitz in Markham (Ontario) mit einem fortgeschrittenen Antrag auf eine Confirmation of Readiness von Health Canada, unterzeichnet hat, um eine bundesstaatliche Standardlizenz für den Anbau, die Verarbeitung und den Vertrieb gemäß dem Cannabis Act (Kanada) zu erhalten.

Die Kombination von Lizenzen von AlternaMedz festigt die Position des Unternehmens bei den boomenden CBD- (Cannabidiol)-Möglichkeiten für Esswaren weiter.

Vorteile der Transaktion

- Erweiterung auf mit CBD angereicherte Produkte. Mit der Übernahme von AlternaMedz positioniert sich Naturally Splendid auf dem schnell wachsenden CBD-Markt - gleichermaßen bei Rohölen wie Destillaten und Isolaten. Darüber hinaus sind innerhalb der AlternaMedz-Anwendung die erforderlichen Lizenzen für die Herstellung von mit Cannabis angereicherten Esswaren vorhanden, die sich in unserem Fall auf eine Vielzahl an mit CBD angereicherten Produkten konzentrieren werden.

- Gründung eines vertikal integrierten Unternehmens für Esswaren. Aufgrund der umfangreichen Erfahrung von Naturally Splendid bei der Produktion, dem Vertrieb und dem Verkauf von Hanfprodukten wird durch die Übernahme ein vertikal integriertes Unternehmen für die Produktion und den endgültigen Verkauf von Esswaren gegründet. Naturally Splendid hat bereits das Interesse einer Vielzahl an Kunden verzeichnet, die auf der Suche nach einem Vertragshersteller sind, um unter ihren Marken sichere und wirksame CBD-Esswaren herzustellen, einschließlich Anfragen seitens bestehender Kunden, für die Naturally Splendid in der Anlage Pitt Meadows verschiedene Produkte herstellt.

- Beschleunigung des Lizenzierungsprozesses. AlternaMedz hat einen fortgeschrittenen Antrag auf eine Confirmation of Readiness eingereicht. AlternaMedz hat fünf Acres in Innisfil (Ontario) gepachtet, einschließlich eines 26.000 Quadratfuß großen, freistehenden Gebäudes, in dem ein hochmodernes Cannabinoid-Extraktions- und -Verarbeitungszentrum untergebracht sein wird. Die geplante Übernahme beschleunigt das Ziel von Naturally Splendid, den Esswarenmarkt als vertikal integriertes Unternehmen zu beliefern.

- AlternaMedz verfügt über ein erfahrenes Unternehmerteam. AlternaMedz bringt ein erfahrenes Team an erfolgreichen Unternehmern unter der Leitung von Roy Khan mit ein. Herr Khan hatte mehrere erfolgreiche Projekte abgewickelt, einschließlich als Co-Founder von AIM PowerGen Corporation, einem Entwickler erneuerbarer Energien, der Projekte im Wert von über 2,2 Milliarden Dollar durchgeführt hat, und als Founder von RAWMEDZ Inc., einem Unternehmen, das sich als Jamaikas führender Züchter und Vertriebshändler von hochwertigem Bio-Cannabis etabliert hat. Sein Vorzeige-Anbaustandort im Rahmen einer Partnerschaft mit dem in Jamaika ansässigen College of Agriculture, Science and Education wurde kürzlich von der Cannabis Licensing Authority of Jamaica endgültig genehmigt. Weitere wichtige Führungskräfte des Teams von AlternaMedz werden sich dem Team von Naturally Splendid anschließen, um den Ausbau und den Betrieb der Cannabinoid-Extraktions- und -Verarbeitungsanlage in Ontario zu leiten.

Craig Goodwin, President von Naturally Splendid, sagte: Die Positionierung von Naturally Splendid als Lebensmittelhersteller zusätzlich zur Verarbeitung von Hanf und der Extraktion von Cannabinoiden gewährleistet, dass die Produkte nicht nur gemäß den anspruchsvollen, aufstrebenden Vorschriften für CBD-Esswaren, sondern auch gemäß den umfassenden Spezifikationen hergestellt werden, die bei der Herstellung sicherer Verbrauchsmaterialien seitens eines Lebensmittelherstellers erforderlich sind. Wir verfügen über eine einzigartige und vorteilhafte Kombination aus einem Jahrzehnt Erfahrung bei der Herstellung und dem Vertrieb einer Vielzahl an Hanfprodukten; einem Know-how bei der Cannabinoid-Extraktion mit Extraktionsgeräten im Wert von über einer Million Dollar, die für den Einsatz vorbereitet werden; und - was vielleicht am wichtigsten ist - einer Reputation als Hersteller von Premium-Lebensmitteln.

Roy Khan sagte: Die Entscheidung, eine Partnerschaft mit Naturally Splendid einzugehen, ist uns leichtgefallen. Ihr Know-how und ihre praktische Erfahrung im Bereich von Esswaren durch ihre jahrzehntelange Erfahrung mit hanfbasierten Produktlinien werden einen nahtlosen Eintritt in den Markt von mit Cannabis angereicherten Produkten ermöglichen. Durch die Nutzung der Verarbeitung, Verpackung, Logistik und Erfahrung des Teams wollen wir nicht nur ein Pionierunternehmen auf dem Markt für angereicherte Lebensmittel, sondern ein dominanter Player sein.

Über AlternaMedz

AlternaMedz hat die von Health Canada als Confirmation of Readiness definierte Phase erreicht. AlternaMedz hat fünf Acres in Innisfil (Ontario) gepachtet, einschließlich eines 26.000 Quadratfuß großen, freistehenden Gebäudes, in dem ein hochmodernes Cannabinoid-Extraktions- und -Verarbeitungszentrum untergebracht sein wird. AlternaMedz hat folgende Lizenzen gemäß dem Cannabis Act (Kanada) beantragt:

- Standard Processing License. Diese Lizenz ermöglicht die Verarbeitung von Cannabis oder Hanf zum Zweck der Extraktion von Cannabinoiden. Naturally Splendid beabsichtigt, sich zunächst auf die Extraktion von Cannabinoid (CBD) aus Hanf zu konzentrieren.

- Standard Cultivation License. Im Rahmen der Anbaulizenz kann AlternaMedz Rohmaterial aus Jamaika verwenden und zusätzlich 130 Klone und 20 Samen einer Vielzahl an Cannabissorten deklarieren, die in Zukunft zur Herstellung einzigartiger Hybridsorten verwendet werden könnten.

- License for Sale for Medical Purposes. Dadurch wird Naturally Splendid in der Lage sein, CBD-Öle, getrocknetes oder frisches Cannabis sowie Cannabispflanzen oder -samen direkt an medizinisch zugelassene Patienten zu verkaufen. Dies passt aus strategischer Sicht sehr gut zu unserem Patienten/Arzt-Online-Portal, wo unsere zukünftigen mit CBD angereicherten Produkte bestellt werden können. Patienten können von einem Arzt oder einem Krankenpfleger medizinisch zugelassen werden.

Naturally Splendid wird als erforderlichen Schritt zur endgültigen Lizenzierung mit der Vorbereitung der Liegenschaft beginnen. Laut den Health Canada Regulations ist es erforderlich, einen funktionstüchtigen Betrieb gemäß dem eingereichten Antrag auf eine endgültige Lizenzierungsgenehmigung zu haben. Es ist wichtig zu wissen, dass AlternaMedz nach dem endgültigen Ausbau der Anlage eine Lizenzierung erhalten wird, während gemäß den am 8. Mai von Health Canada überarbeiteten Vorschriften alle neuen Antragsteller auf Lizenzen für den Anbau, die Verarbeitung oder den Verkauf von Cannabis oder von Cannabis zu medizinischen Zwecken nun über einen vollständig errichteten Standort verfügen müssen, der zum Zeitpunkt des ursprünglichen Antrags alle Anforderungen der Cannabis Regulations sowie andere Antragskriterien erfüllt. Die neuen Vorschriften stellen eine erheblich riskantere Herausforderung dar, als eine Confirmation of Readiness vorzuweisen, die Health Canada als vorläufige Genehmigung vor dem endgültigen Ausbau erteilt.

Bedingungen des endgültigen Abkommens mit AlternaMedz

Im Rahmen des endgültigen Abkommens wird Naturally Splendid nach dem Abschluss alle emittierten und ausstehenden Aktien von AlternaMedz erwerben und dafür 20.000.000 Einheiten (Einheiten) von Naturally Splendid emittieren. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie von Naturally Splendid und einem Aktien-Warrant (ein Warrant) bestehen, wobei jeder Warrant seinen Besitzer berechtigt, innerhalb von zwei Jahren nach dem Emissionsdatum eine zusätzliche Aktie zu einem Preis von 0,21 Dollar pro Aktie zu erwerben.

Die Aktien werden an jeden Aktionär von AlternaMedz anteilsmäßig emittiert. Abgesehen von den wertpapierrechtlichen Einschränkungen hinsichtlich des Wiederverkaufs unterliegen die an die Aktionäre von AlternaMedz emittierten Aktien auch der folgenden freiwilligen Bindung: (i) Zehn Prozent werden beim Abschluss freigegeben, (ii) 30 Prozent innerhalb von sechs Monaten nach dem Abschluss, (iii) weitere 30 Prozent innerhalb von zwölf Monaten nach dem Abschluss und (iv) die letzten 30 Prozent innerhalb von 18 Monaten nach dem Abschluss.

Kein Aktionär von AlternaMedz wird durch diese Transaktion zu einem Insider von Naturally Splendid. Darüber hinaus besitzen keine Insider von Naturally Splendid Aktien von AlternaMedz.

Naturally Splendid muss einem Vermittler bis zu drei Prozent des Transaktionswerts in Form von Aktien von Naturally Splendid bezahlen.

Der Abschluss der Transaktion mit AlternaMedz unterliegt dem Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung und dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung

Naturally Splendid gibt auch bekannt, dass es beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung von bis zu 17.857.142 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,14 Dollar pro Einheit (Bruttoeinnahmen von bis zu 2.500.000 Dollar) (das Angebot) durchzuführen.

Jede Einheit der nicht vermittelten Privatplatzierung wird aus einer Stammaktie von Naturally Splendid und einem halben Aktien-Warrant (jeweils ein Warrant) bestehen, wobei jeder ganze Warrant seinen Besitzer berechtigt, innerhalb von zwei Jahren nach dem Emissionsdatum eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 0,21 Dollar zu erwerben. Naturally Splendid hat das Recht, das Verfalldatum der Warrants vorzuverlegen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt der durchschnittliche Schlusskurs der Stammaktien von Naturally Splendid an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen bei 0,35 Dollar oder höher liegt. Im Fall einer Vorverlegung wird das Verfalldatum auf das Datum zehn Tage nach der Veröffentlichung einer Pressemitteilung vorverlegt, in der Naturally Splendid bekannt gibt, dass es dieses Vorverlegungsrecht ausübt.

Naturally Splendid könnte in Zusammenhang mit dem Angebot eine Gebühr in Form von Bargeld und/oder Aktien-Warrants an Vermittler bezahlen.

Die Einnahmen aus dem Angebot werden für die Finanzierung der laufenden Erweiterung der bestehenden Anlagen von AlternaMedz, zur Steigerung der Produktionskapazität sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen und wir produzieren, kommerzialisieren und lizenzieren eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in Industriehanf Cannabionid in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Nähere Information erhalten Sie per E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47237

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47237&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA63902 L1004

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA63902L1004

AXC0135 2019-07-08/14:51