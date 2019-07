Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Asos vor Quartalsumsätzen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4100 Pence belassen. Nach dem deutlichen Rückschlag seit April seien die Papiere des Online-Versandhändlers wieder zurück auf dem Kursniveau seiner Empfehlung, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hält das Unternehmen für einen langfristigen Gewinner und konzentriert sich weniger auf Zwischenberichte./ag/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 04:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2019-07-08/14:54

ISIN: GB0030927254