Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fuchs Petrolub nach einer Gewinnwarnung von 36,60 Euro auf 32,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hauptgrund für die erwartete Verfehlung der alten Prognose scheine die anhaltende Nachfrageschwäche der europäischen wie asiatischen Autoindustrie zu sein, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe seine Schätzungen für den Zeitraum von 2019 bis 2021 nach unten angepasst, da er keine Besserung der tristen Situation bis zum Jahresende erwarte./elm/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0005790430

