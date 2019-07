Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Reckitt Benckiser vor Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Die Umsätze des Konsumgüterkonzerns seien zuletzt im Branchenvergleich mit am stärksten gestiegen, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch habe das Unternehmen Marktanteile verloren. Der Mangel an wissenschaftlichen Innovationen gepaart mit einem höheren Druck aus dem Generika-Bereich dürfte Reckitt dazu bringen, über seine Preisgestaltung nachzudenken und zugleich mehr zu investieren./kro/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 03:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2019-07-08/14:57

ISIN: GB00B24CGK77