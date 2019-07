Hannover (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche werden die Marktteilnehmer vor allem auf die Rede von FED-Chef Jerome Powell vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses am Mittwoch (sowie vor einem Senatsgremium am Donnerstag) zu achten haben, so die Analysten der Nord LB.Möglicherweise gebe er Hinweise auf die kurzfristige Geldpolitik - und auf einen Zinsschritt bereits auf der nächsten FOMC-Sitzung am 31. Juli. Nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag sei eine Zinssenkung noch in diesem Monat jedenfalls wieder weniger wahrscheinlich geworden. Informationen dazu könnten auch die am Mittwochabend zu veröffentlichenden Minutes des FOMC vom 19. Juli. liefern. Ebenfalls das Sitzungsprotokoll - von der EZB vom 06. Juni - werde am Donnerstag kundgetan. Eine Zinsentscheidung werde es von der Bank of Canada am Mittwoch geben - der Leitzins werde aber unverändert bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...