Der Wochenauftakt an der Wall Street wird von der Sorge der Anleger überschattet, dass die US-Notenbank Ende Juli ihre Leitzinsen nicht so stark wie ursprünglich erhofft senken wird. Am Freitag hatten US-Behörden starke Arbeitsmarktdaten bei vergleichsweise moderatem Preisdruck veröffentlicht. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...