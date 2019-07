IRW-PRESS: Upco International Inc.: Upco International Inc. gibt strategische Partnerschaft mit Sorgente Tesorino bekannt

Vancouver, BC (08.07.2019) - Upco International Inc. (CSE: UPCO) (OTCQB: UCCPF) (FSE: U06) ("Upco") freut sich, den vollständigen Start der strategischen Partnerschaft mit der italienischen Sorgente Tesorino, einem großen Abfüller und Vertreiber von Mineralwasser, bekannt zu geben.

Upco International und MLC s.r.l. ("MLC"), Eigentümer der Mineralwassermarke Sorgente Tesorino, freuen sich, die vollständige Einführung ihrer Vereinbarung über das Co-Branding und gemeinsame Werbeaktionen bekannt zu geben, wie sie im vergangenen Jahr in der Pressemitteilung vom 29. Mai 2018 angekündigt wurde, https://www.newsfilecorp.com/release/34885/Upco-International-Inc.-S elects-Tesorino. Im Rahmen der Vereinbarung wird Sorgente Tesorino UpcoPay unterstützen und fördern, indem es Verbraucherangebote in jede (Multi-)Packung Mineralwasser einbezieht, die in Italien und China vertrieben wird.

Sorgente Tesorino wird auf dem Etikett jeder Flasche einen QR-Code anbringen, den die Verbraucher scannen können, um die UpcoPay App herunterzuladen. Innerhalb der App wird ein spezieller Bereich zur Verfügung stehen, in dem mehrere Angebote gefunden werden können.

MLC, Eigentümer der Mineralwassermarke Sorgente Tesorino, unterzeichnete im April 2019 einen Produktions- und Vertriebsvertrag mit der chinesischen Regierungsgruppe COFCO (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation), COFCO ist ein weltweit führender Importeur von Agrarprodukten. COFCO erzielt einen Jahresumsatz von 70 Milliarden US-Dollar, verfügt über ein Vermögen von 83 Milliarden US-Dollar und beschäftigt mehr als 124.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cofco.com/en/.

Der Vertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren zwischen MLC und COFCO sieht eine erste Lieferphase von mindestens 2,3 Millionen Flaschen pro Monat vor, mit dem Ziel den Absatz zügig auf 10 Millionen Flaschen pro Monat zu expandieren.

Mit der bestehenden Co-Branding-Vereinbarung plant Upco, Millionen potenzieller neuer Nutzer pro Monat anzusprechen, indem es sie zum Download der UpcoPay App einlädt. Upco und MLC werden den Verbrauchern E-Commerce Werbeaktionen, Cashback-Programme und kostenlose internationale Telekommunikationsdienste anbieten.

Der chinesische Markt wird die ersten Co-Branded Flaschen in der ersten Oktoberwoche 2019 erhalten.

Herr Gerben Borsje, Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung der Upco Systems Srl, kommentierte dies: "Die Botschaft auf der Verpackung der hochwertigen Tesorino-Wasserflaschen sowie die Online-Kommunikation wecken Neugierde auf dem chinesischen Markt. Wir gehen davon aus, dass das Volumen der mobilen Zahlungen innerhalb unserer App steigen wird. Darüber hinaus sollte die Neugierde zur Nutzung unserer hochwertigen Telekommunikationsdienste führen. Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung zu MCL durch den Ausbau dieser Co-Branding-Strategie zu intensivieren."

Herr Vittorio Noti, CEO der MLC s.r.l., sagte: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Upco bei diesem Co-Branding und der Vereinbarung über gemeinsame Werbeaktionen. Wir glauben, dass die UpcoPay App durch diese Beziehung die Aufmerksamkeit vieler Chinesen erreichen und Mehrwert für beide Unternehmen schaffen wird."

Über COFCO

Die COFCO Group wurde 1949 gegründet und gilt als eines der größten staatlichen Unternehmen unter der direkten Aufsicht des Staatsrates der chinesischen Regierung. Zwischen 1952 und 1987 war sie der einzige Importeur und Exporteur von Agrarprodukten der unter direkter Kontrolle der Zentralregierung stand. Neben dem Lebensmittelgeschäft hat sich COFCO zu einem diversifizierten Mischkonzern entwickelt, der Pflanzen, Anbau, Lebensmittelverarbeitung, Finanzen, Lager, Transport, Hafenanlagen, Hotels und Immobilien umfasst. Es ist eines der 500 Top-Unternehmen, die vom US Fortune Magazine ausgewählt wurden. COFCO hat vier in Hongkong notierte Unternehmen, nämlich China Foods (SEHK: 506), China Agri-Industries Holdings (SEHK: 606), Mengniu Dairy (SEHK: 2319) und COFCO Packaging Holdings (SEHK: 906) sowie drei in Festlandchina notierte Unternehmen, nämlich COFCO Tunhe (SSE: 600737), COFCO Property (SZSE: 000031) und BBCA (SZSE: 000930). COFCO verfügt über eine breite Palette von Markenprodukten und Dienstleistungsportfolios, wie z.B. Fortune Speiseöl, Great Wall Wine, Mengniu Milchprodukte, Lohas Obst- und Gemüsesäfte, Le Conte Schokolade, Tunhe Tomatenprodukte, Joycome Fleischprodukte, Joy City Einkaufszentrum, Yalong Bay Resorts, Gloria Hotels, Snow-Lotus Cashmere, Zhongcha Tee Produkte, COFCO-Aviva Life Insurance, COFCO Trust, etc.

Über MLC S.r.l.

Der Konzessionär der Marke Sorgente Tesorino mit Sitz in Florenz, Italien, ist ein bedeutender Abfüller und Vertreiber von toskanischen Mineralwässern, die wegen ihrer medizinischen und therapeutischen Eigenschaften geschätzt werden.

Über Upco International Inc.

Upco International Inc. ist ein Cloud-basierter Mobildienstleister, der qualitativ hochwertige Sprachdienste für einen Markt anbietet, der von der wachsenden Aktivität in der Online-Kommunikation und im Handel angetrieben wird. Upco ist ein lizenziertes globales Telekommunikationsunternehmen im internationalen VoIP-Geschäft (Voice over IP). Upco hat eine Softwareanwendung für Apple iOS und Android entwickelt, die mit Applikationen wie SKYPE und WhatsApp vergleichbar ist. Mit der bevorstehenden Ergänzung des Upco E-Wallet mit Blockchain-Zahlungsdiensten können die Benutzer: Rechnungen senden, Zahlungen genehmigen, internationale Geldüberweisungen tätigen, internationale Währungen konvertieren sowie Überweisungen und Zahlungen nachverfolgen. Die Anwendung wird es den Händlern ferner ermöglichen, Konteninformationen sicher an ihre Kunden weiterzugeben.

Bitte besuchen Sie die Websites http://upcointernational.com oder http://upcomobile.com für weitere Informationen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Andrea Pagani, CEO and Director

office@upcointernational.com

212 461 3676

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) haben die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung übernommen.

