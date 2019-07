=== *** 08:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, 12:00 PK, Brüssel *** 08:00 AT/OMV AG, Trading Update 2Q, Wien 09:30 DE/Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, RWI-Gutachten zur CO2-Bepreisung, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2023 mit Kupon von 0,10% über 500 Mio EUR sowie inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 250 Mio EUR *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q, Purchase *** 14:45 US/Federal Reserve Board, Konferenz zum Thema "Stress Testing: A Discussion and Review", Eröffnungsrede (via Video) von Fed-Chairman Powell, 20:00 Keynote von Fed-Gouverneur Quarles, Boston 16:00 US/Fed, Reden von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2019 stimmberechtigt im FOMC) sowie um 19:00 von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim OMFIF Foundation Main Meeting, St. Louis 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2019 09:01 ET (13:01 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.