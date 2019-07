Wir trotzen volatilen Märkten: Das erste Halbjahr 2019 konnte mit einem starken Plus von 10,7 Prozent abschlossen werden.Die Märkte bleiben volatil. Nachdem im Mai die Indizes weltweit Verluste verbuchen mussten, folgte im Juni wieder eine Erholungsperiode. Diese Phase konnten auch wir mit einem leichten Plus von 2 Prozent für uns nutzen und befinden uns mit diesem Wert im stabilen Mittelfeld vergleichbarer Fonds. Das erste Halbjahr 2019 konnten wir mit einem starken Plus von 10,7 Prozent abschließen. Damit sind wir, gerade angesichts des volatilen Marktes, sehr zufrieden. Mit Blick auf die von uns beobachteten Konkurrenzfonds befinden wir uns im oberen Drittel der Vergleichsgruppe. Durch einen starken Juni haben der DAX mit +17,4 Prozent, der MSCI World in Euro mit +16,1 Prozent und der Stoxx Europe 600 mit 14 Prozent sehr gute Halbjahresergebnisse erzielt.

