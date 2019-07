Am Wochenende wurde überraschend der Chef der türkischen Zentralbank entlassen und durch seinen Stellvertreter ersetzt. Die Kritik nach diesem Schritt ist groß - die Unabhängigkeit der Zentralbank in Gefahr, so die Kritiker. Über die Reaktionen am Devisenmarkt berichtet Volker Meinel, Derivate-Experte bei der BNP Paribas, im wöchentlichen Marktgespräch. Er verrät zudem, was die BNP Anleger DAX & Dow in den nächsten Monaten noch zutrauen und wie der Ölpreis auf die Verschärfung der Iran-Krise reagiert.