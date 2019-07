SAP klettert seit Wochen von einem Allzeithoch zum nächsten. Mit einem Plus von über 40 Prozent zählt der Wert zudem zu einem der stärksten Werte im deutschen Leitindex. So konnte auch der TSI-Wert in den letzten Wochen stetig zulegen und notiert aktuell bei 91,67 Prozent. Damit ist die Aktie ein klarer Kaufkandidat.Aktuell ist das TSI-Depot allerdings voll bestückt. Sollte aber der TSI-Wert einer der Depotwerte unter die wichtige Schwelle von 50 Prozent fallen, ist SAP derzeit die Aktie die bevorzugt ...

