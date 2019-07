Smiths Detection hat einen Vertrag mit Meridian Port Services Limited (MPS) über die Lieferung von Fracht-Inspektionstechnologie für das umfangreiche Erweiterungsprojekt des Hafens in der ghanaischen Hafenstadt Tema erhalten. Der Hafen soll erweitert werden, um Platz für die größten Containerschiffe der Welt zu schaffen, die Produktivität des Frachtumschlags zu verbessern und den Handel sowohl mit Ghana als auch mit dem restlichen Afrika zu steigern.

Vier Smiths Detection HCVPZ60 Durchfahrportale wurden ausgewählt, um den ghanaischen Behörden effizientere Grenzkontrollen zu ermöglichen und gleichzeitig die Staatseinnahmen aus Zöllen und Steuern auf in Containern beförderte Waren zu sichern. Da der Handel in Ghana in den kommenden Jahren voraussichtlich wachsen wird, wurden diese Portale unter anderem wegen ihrer Fähigkeit ausgewählt, schnelle und effektive Sicherheitskontrollen bei hohen Container-Volumen zu ermöglichen.

Das HCVPZ60 kann 9 11,8 Zoll Stahl durchdringen und dabei einen Durchsatz von bis zu 100 Lkw pro Stunde erreichen. Auch iCMORE, die fortschrittliche Screening-Technologielösung von Smiths Detection, wird zum Einsatz kommen, um Container, die fälschlicherweise als leer deklariert wurden, ausfindig zu machen.

Die Hafenerweiterung erfordert Investitionen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar und ermöglicht es Ghana, sich als Handels- und Investitions-Gateway zur westafrikanischen Subregion zu positionieren. Das Projekt wird von MPS, einem Joint Venture zwischen der Ghana Port Authority, APM Terminals und Bolloré Ports, geleitet.

"Wir haben eng mit MPS zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass wir die genauen Anforderungen und Prioritäten vollständig verstanden haben", erklärte Tony Tielen, VP Europe/Africa von Smiths Detection. "Wir konnten Simulationen erstellen, die zeigten, wie unsere Lösungen die spezifischen Ziele des Projekts erreichen. Unser kooperativer Ansatz war sicherlich ein Schlüsselfaktor für den Zuschlag bei dieser Ausschreibung, und wir freuen uns darauf, die ghanaischen Zollbehörden bei der Bekämpfung des illegalen Handels mit Schmuggelware zu unterstützen."

Die Installation wird zur Eröffnung des ersten Entwicklungsabschnitts des Hafenprojekts Ende Juni 2019 installiert und eisatzbereit sein.

Smiths Detection

Smiths Detection, ein Unternehmen der der Smiths Group, ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien zur Erkennung und Überprüfung von Bedrohungen in den Bereichen Luftfahrt, Häfen und Grenzen, Verteidigung und städtische Sicherheit. Unsere Erfahrung und eine Unternehmensgeschichte von über 40 Jahren an vorderster Front versetzen uns in die Lage, die notwendigen Lösungen zu liefern, um die Gesellschaft vor Bedrohungungen zu schützen, die durch die illegale Einfuhr von Sprengstoffen, verbotenen Waffen, Schmuggelware, toxischen Chemikalien und Drogen entstehen.

Unser Ziel ist einfach Sicherheit, Frieden und Freizügigkeit für eine lebenswerte Welt schaffen und sichern.

Contacts:

Karen Kulinski

Global Marketing Director, Aviation

EMEA Marketing Director

+49 (0)611 9412 422

karen.kulinski@smithsdetection.com