Smart Pharmaceutical, Tochtergesellschaft der Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM), freut sich bekannt zu geben, dass das Smart Pharma Token ("SMPT-Token") schon bald für den Handel im IDAX (https://www.idax.pro/) und in LATOKEN (https://latoken.com/) verfügbar sein wird. IDAX und LAtoken sind zwei führende globale Kryptowährungsbörsen. Der Handel mit SMPT Tokens im IDAX beginnt am oder um den 10. Juli 2019 und kurz darauf in LAToken.

Das SMPT-Sicherheitstoken erfüllt den Standard ERC 1404 und ist in der Ethererum-Blockchain konform zu ERC-20- und ERC233. SMPT gewährt Rechte an einem Teil der Lizenzeinnahmen, die sich aus der späteren Kommerzialisierung der geistigen Eigentumsrechte von Medikamentenkandidaten ergeben, die auf unserer Plattform Smart-ACTTM ausfindig gemacht werden sollen.

Die Plattform Smart-ACTTM ist eine umgenutzte, neuartige Plattform, die von der Smart Pharma Group entwickelt wurde und das Entdecken, Umnutzen und Neupositionieren von Medikamenten revolutionieren soll. In die kommenden Entwicklungen würde die Smart Pharma Group die Integration der Blockchain-Technologie in die Entwicklungs- und Entdeckungsprozesse von Medikamenten einbeziehen, wobei die Einführung des SMPT-Tokens zunächst ein erster Schritt ist. Wir sind davon überzeugt, dass die Blockchain-Technologie die Datentransparenz deutlich erhöhen und den Teilnehmern weltweit verteilte Energie zur Verfügung stellen wird, um unsere nächste Smart-ACTTM-Plattformtechnologie gemeinsam zu entwickeln und zur Entfaltung zu bringen.

Die Smart Pharma Group ist sich bewusst, dass Blockchain-basierte Technologien weiterhin eine wichtige Rolle in der pharmazeutischen Entwicklung spielen werden und auch das Potenzial haben, Community-basierte Ökosysteme von technologiebegeisterten und gleichgesinnten Menschen bei der Revolutionierung der Drug-Discovery-Branche zu fördern, die zu einem integralen Bestandteil des Prozesses rund um Projekte werden möchten.

Die Smart Pharma Community wird in Kooperation mit Aenco Solutions Limited verwaltet. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie an den Diskussionen auf unseren Social-Media-Plattformen teilnehmen. Diese sind wie folgt zugänglich:

Über Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) ("Aptorun") ist ein Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung einer breiten Palette von therapeutischen und diagnostischen Technologien spezialisiert hat, um bislang unerfüllte medizinische Bedürfnisse zu erfüllen. Die Aptorum Group verfolgt therapeutische und diagnostische Projekte in den Bereichen Neurologie, Infektionskrankheiten, Gastroenterologie, Onkologie und anderen Krankheitsbereichen, arbeitet aber auch an Projekten zu nichttherapeutischen Bereichen wie Chirurgierobotern und zum Betrieb seiner medizinischen Klinik in Hongkong, Talem Medical, deren anfänglicher Schwerpunkt die Behandlung chronischer Erkrankungen ist, die sich aus dem sitzenden Lebensstil der Moderne und der alternden Bevölkerung ergeben.

Weitere Informationen zur Aptorum Group finden Sie unter www.aptorumgroup.com.

Über die Smart Pharma Group

Zur Smart Pharma Group gehören die Smart Pharmaceutical Limited Partnership, eine auf den Seychellen registrierte Kommanditgesellschaft, und sowie ihr Komplementär, die SMTPH Limited, eine nach den Gesetzen der Seychellen gegründete internationale Handelsgesellschaft. Die SMTPH Limited und ihre Tochtergesellschaften sind indirekt zu 100% im Besitz von Aptorum Group Limited.

Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen

Die SMPT-Tokens werden derzeit nicht zum Verkauf an Bürger, Staatsangehörige, Einwohner (Steuerinländer und andere Einwohner), Inhaber einer Green Card und/oder Unternehmen mit Sitz in einem der folgenden Länder oder Gebiete angeboten: (a) Vereinigte Staaten von Amerika, (b) Singapur, (c) Hong Kong (mit Ausnahme von professionellen Investoren), (d) Volksrepublik China, (e) Samoa, (f) Seychellen, (g) sanktionierte Länder gemäß OFAC und (h) jede andere Gerichtsbarkeit, die den Besitz, die Verbreitung oder die Veröffentlichung des Whitepapers verbietet.

Die vorliegende Pressemitteilung enthält Aussagen bezüglich der Aptorum Group Limited und ihrer Erwartungen für die Zukunft, Pläne und Aussichten, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. In diesem Zusammenhang gelten sämtliche in der Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen. Hinweise auf zukunftsgerichtete Aussagen können in einigen Fällen Begriffe wie "kann", "sollte", "erwartet", "plant", "annimmt", "könnte", "beabsichtigt", "zielt ab", "projiziert", "überlegt", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" oder "fortsetzt", Verneinungen dieser Begriffe oder andere ähnliche Ausdrücke geben. Die Aptorum Group trifft diese zukunftsgerichteten Aussagen im Wesentlichen auf Grundlage ihrer derzeitigen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und Trends, die ihrer Meinung nach wohl einen Einfluss auf das Geschäft, die finanzielle Situation und die Auswirkungen von Maßnahmen haben könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, unter anderem Risiken im Zusammenhang mit den angekündigten Änderungen am Management und an der Organisation, der Fortführung der Dienste und der Verfügbarkeit wichtiger Angestellter, der Fähigkeit, das Produktsortiment durch weitere Produkte für zusätzliche Kundschaftssegmente zu erweitern, den vom Unternehmen erwarteten Wachstumsstrategien, den erwarteten Trends und Herausforderungen in dessen Geschäft, den Erwartungen und der Stabilität seiner Lieferkette sowie den Risiken, die in Form 20-F der Aptorum Group und anderen Unterlagen, die die Aptorum Group in Zukunft bei der SEC einreichen kann, näher beschrieben sind. Die Aptorum Group übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.

Die vorliegende Mitteilung stellt kein Verkaufs- bzw. Kaufangebot in Bezug auf Sicherheiten dar, und es werden auch keine Sicherheiten in Gerichtsbarkeiten verkauft, in denen das Angebot, das Ersuchen oder der Verkauf vor einer Eintragung oder Qualifizierung laut Sicherheitengesetz dieser Gerichtsbarkeit gesetzeswidrig wäre.

Investoren sind angehalten, sich auf ihre eigenen Bewertungen von Aptorum und ihrer Sicherheiten unter Berücksichtigung der Vorteile und Risiken zu verlassen. Nichts in der vorliegenden Pressemitteilung sollte als Versprechen oder Zusicherung hinsichtlich der zukünftigen Performance der Aptorum Group oder der Smart Pharma Group angesehen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

