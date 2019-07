Die Pantaflix-Aktie (WKN: A12UPJ) befindet sich im Rallymodus. Heute erklimmt der Kurs bei 3,14 Euro ein neues 3-Monats-Hoch. Von den letzten 15 Handelstagen beendete die Aktie nur drei mit Abschlägen. Auch negative Analystenkommentare (wir berichteten) können das Papier nicht stoppen.

Als Dienstleister produziert Pantaflix im laufenden Jahr sogar eine Serie für Netflix. Aber all das rückt derzeit in den Hintergrund. Denn Pantaflix-CEO Nicolas Paalzow lotet die Möglichkeiten für eine sukzessive Kommerzialisierung der Video-on-Demand-Plattform aus, dessen potenzielle Skalierbarkeit die Aktionäre so interessiert. Und es stehen große Neuerungen an.

Die VoD-Plattform pantaflix.com - auf der User und Userinnen bisher nach abgerufenen Inhalten bezahlten - soll um AVod und SVoD erweitert werden und somit ein breitere Kundschaft anlocken. Bei AVod und SVoD handelt es sich um eine durch Abonnements beziehungsweise werbefinanzierte Version von Video-on-Demand. Der Roll-Out läuft bereits. AVod bietet allein in Deutschland einen Milliardenmarkt.

