"Für Banken, die Wert auf modernste Geschäftsfunktionen, zukunftsorientierte Architektur und einen Anbieter mit der Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit legen, ist Temenos genau die richtige Wahl", so der Bericht

Forrester hat Temenos (SIX: TEMN), Anbieter von Banking-Software, in seinem Bankenbericht, The Forrester Wave: Digital Banking Engagement Platforms, Q3 2019, als Marktführer anerkannt. Begründet wurde diese Auszeichnung damit, dass sich Temenos "durch ein überzeugendes, breit aufgestelltes Angebot an Standardlösungen zur Unterstützung kanalspezifischer Retail-, Business- und Corporate-Banken auszeichnet."

Jost Hoppermann, Vice President und Principal Analyst, Forrester, erklärte in dem Bericht: "Temenos überzeugt durch umfangreiche Banking-Funktionen und eine vielseitige Architektur [...] Herzstück der DBEP sind die kombinierten Leistungen des 2018 übernommenen Unternehmens Avoka und des Anfang 2019 angekündigten Produkts Temenos Infinity mit Schwerpunkt auf Vertriebsunterstützung. Außerdem vertritt Temenos einen globalen Go-to-Market-Ansatz für seine DBEP."

Nach der Bewertung von digitalen Banking Engagement-Plattformen anhand von 281 Kriterien kommt Forrester zu dem Schluss: "Für Banken, die Wert auf modernste Geschäftsfunktionen, zukunftsorientierte Architektur und einen Anbieter mit der Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit legen, ist Temenos genau die richtige Wahl."

Laut Forrester hat Temenos seine funktionalen und architektonischen Roadmaps umfassend und gut strukturiert angelegt, und seine Architektur bietet eine reichhaltige Auswahl für Infrastrukturentscheidungen. Außerdem bescheinigt der Bericht, dass die "vorhandenen Ressourcen und Pläne [von Temenos] für die beschleunigte Lieferung, Tests und Aktualisierung der DBEP vor Ort und in der Cloud beispielhaft sind."

Max Chuard, Chief Executive Officer, Temenos, erklärte: "Wir sind stolz auf unsere Anerkennung als Marktführer in dem Forrester Wave-Bericht. Unserer Meinung nach konsolidiert diese Anerkennung unsere Position als führender Anbieter von Banking-Software für digitale Frontoffice- und Kernbankenprodukte auf dem weltweiten Markt. Temenos Infinity kann zusammen mit Temenos T24 Transact auf einer einzigen, cloudnativen, cloudagnostischen Technologieplattform für eine durchgängige digitale Transformation oder unabhängig auf jedem Drittanbietersystem eingesetzt werden. Das offene API-First-Design von Temenos Infinity erleichtert Banken die Vernetzung mit einem umfassenderen Ökosystem aus Finanzdienstleistern und nicht monetären Anbietern sowie mit der Entwicklergemeinschaft, um Innovationen zu beschleunigen und neue Produkte schneller zu vermarkten."

Temenos Infinity wird inzwischen von nahezu 1.000 Banking-Kunden genutzt und eignet sich für jede Art von Finanzinstitut von Retail- und Universalbanken bis hin zu KMU- und Corporate-Banken. Temenos Infinity ist ein digitales Banking-Produkt, das Kundenerfahrungen in den Mittelpunkt stellt. Es unterstützt Banken, die ihren Erfolg im Zeitalter des offenen Banking stärken wollen, bei der Akquise, dem Onboarding, dem Service und der Bindung von Kunden.

Temenos wurde außerdem im Global Banking Platform Deals Survey 2019 von Forrester zum "Global Power Seller" und "Top Global Player" gekürt. [1]

