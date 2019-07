EASY SOFTWARE AG: EASY SOFTWARE AG weiter auf Wachstumskurs DGAP-News: EASY SOFTWARE AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung EASY SOFTWARE AG: EASY SOFTWARE AG weiter auf Wachstumskurs 08.07.2019 / 17:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. EASY SOFTWARE AG weiter auf Wachstumskurs * Starkes Neugeschäft im ersten Halbjahr * 60 % Zuwachs bei Lizenzen und Cloud-Nutzungen Mulheim an der Ruhr, 8. Juli 2019. Die EASY SOFTWARE AG erfüllt im ersten Halbjahr 2019 mit rund 17 % Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum ihre Prognose für 2019. Gleichzeitig bestätigt das Unternehmen die Gesamtprognose fur das Geschaftsjahr 2019 mit einem Umsatz von EUR 51-53 Mio. Wie sich im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Halbjahr zeigt, erfüllen sich die Erwartungen des Vorstands an die Umsetzung der Unternehmensstrategie EASY 21. Rund 9 Prozentpunkte der 17 % Umsatzsteigerung vom 1. Halbjahr 2018 zum 1. Halbjahr 2019 sind auf organisches Wachstum zurückzuführen. Das Cloudgeschäft mit der neu erworbenen Apinauten GmbH entwickelte sich ebenfalls im Rahmen der Erwartungen. Bemerkenswert ist in dem Zusammenhang der starke Anstieg des Neugeschäftes. So sind zum Vorjahresvergleichszeitraum die Umsätze mit Lizenzen und Cloud-Nutzungen (Subscriptions) um rund 60 % gewachsen. "Die Akquisition der Apinauten ist ein Erfolg, das Unternehmen ist hervorragend in unsere Geschäfte integriert", sagt Dieter Weißhaar, Vorsitzender des Vorstands der EASY SOFTWARE AG. Weißhaar weiter: "Die EASY Gruppe hat sich mit innovativen Produkten und einem starken Team für Wachstum aufgestellt. Unsere Strategie wird von den Kunden positiv aufgenommen. Wir freuen uns, dass wir als marktführendes Unternehmen unsere Position ausbauen können." EASY SOFTWARE AG Der Vorstand 08.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EASY SOFTWARE AG Am Hauptbahnhof 4 45468 Mülheim an der Ruhr Deutschland Telefon: +49(0) 208 450 16-0 Fax: +49(0) 208 450 16-90 E-Mail: investor@easy.de Internet: www.easy.de ISIN: DE0005634000 WKN: 563400 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 838017 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 838017 08.07.2019 ISIN DE0005634000 AXC0176 2019-07-08/17:28