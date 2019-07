Die Zusammenarbeit priorisiert wissenschaftliche Innovation und gesellschaftliche Veränderung, um Lungenkrebs als Todesursache eines Tages zu eliminieren

LONDON, July 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health, die Global Lung Cancer Coalition (GLCC) und AstraZeneca gaben heute die neue Partnerschaft Lung Ambition Alliance bekannt, die den großen Ehrgeiz hat, Lungenkrebs als Todesursache zu eliminieren. Das erste Ziel der Alliance ist es, die Überlebensrate von fünf Jahren für Patienten mit Lungenkrebs bis 2025 zu verdoppeln.

Alle 18 Sekunden stirbt ein Mensch an Lungenkrebs.1 Im Jahr 2018 allein starben etwa 1,8 Millionen Menschen an dieser Krankheit.1 Vierzig Prozent der Patienten werden diagnostiziert, wenn sich der Krebs bereits über die Lunge hinaus verbreitet hat und sich ihre Prognose verschlechtert hat.2Gegenwärtig ist nur einer von fünf Patienten fünf Jahre nach der Diagnose noch am Leben.3

Jesme Fox, Secretary für GLCC, sagte: "Die Lung Ambition Alliance wurde zu einem entscheidenden Zeitpunkt für den Lungenkrebs ins Leben gerufen. Wissenschaftliche Fortschritte ermöglichen neue Möglichkeiten, um Diagnose, Behandlung und das Management der Krankheit zu transformieren. Und dennoch bleiben Barrieren, die es auszuräumen gilt, und die Behandlung muss beschleunigt werden. Als Mitglieder der Lungenkrebsgemeinschaft haben wir eine Verantwortung, uns mit Dringlichkeit zu verbünden, um die besten Patientenlösungen zu befürworten und zu fördern."

Die Alliance repräsentiert eine breite Palette an Komplementärkenntnissen, einschließlich Forschung und Ausbildung (IASLC), Diagnostik (Guardant Health), Patienten (GLCC) sowie medizinische Forschung und Entwicklung (AstraZeneca).

Die Gründerpartner haben drei Prioritäten identifiziert: vermehrtes Screening und frühe Diagnose, Bereitstellung innovativer Medizin und Verbesserung der Behandlungsqualität für Patienten mit Lungenkrebs. Zu den anfänglichen Projekten, die von der Alliance beschleunigt werden, gehören:

The Early Lung Imaging Confederation (ELIC) ist eine neue Cloud-basierte weltweite Screening-Datenbank, die entwickelt wurde, um Verbesserungen in der multidisziplinären Entdeckung und dem Management von Lungenkrebs im Frühstadium zu beschleunigen. Das Projekt nutzt den wachsenden Nachweis, dass das CT-Screening zu verminderter Sterblichkeit führen kann.4 Diese Sammlung von Bildern und Daten kann verwendet werden, um bessere Risikomodelle zu erstellen sowie Analyse- und Erkenntnistools, die als globaler Standard für Datenqualität dienen. In einer zukünftigen Phase kann künstliche Intelligenz angewendet werden, um die Zuverlässigkeit der klinischen Entscheidungsunterstützung mit CT-Screening zu verbessern. Die Alliance wird dazu beitragen, eine Bildbank für dieses IASLC-eigene Projekt, das erstmals Ende 2018 begonnen wurde, aufzubauen und wird bei der Messung von Patientenergebnissen helfen, die an unterschiedlichen Punkten des Patientenweges ausgewertet werden (einschließlich des ersten Scans, der ursprünglichen Behandlung und der Nachbehandlung).

Giorgio Scagliotti, President von IASLC sagte: "Effizientes Screening ist der Schlüssel zum frühen Entdecken und zur Diagnose von Lungenkrebs und bösartigen Thorax-Erkrankungen, was mehr Optionen und längeres Überleben bedeuten kann. Und dennoch wird ein Screening weltweit aus verschiedenen Gründen nicht genügend genutzt. Die Anwendung von quantitativen Bildgebungsansätzen wie ELIC könnte die Genauigkeit und die Effizienz des Lungenkrebs-Screening verbessern. Unsere Plattform ist so positioniert, dass sie eine wichtige globale Ressource für Lungenkrebsforscher und Behandlungsteams, die ihr Wissen erweitern wollen, werden wird. Die Lung Ambition Alliance bietet Fokus, Expertise und Ressourcen, die nötig sind, um die Erweiterung unseres Datenkatalogs drastisch voranzutreiben."

Das Major Pathologic Response Project ist eine Sammlung von klinischen Studiendaten und Forschung, die verwendet werden können, um Ersatzendpunkte zu validieren und prädiktive Biomarker zu identifizieren, die eine bessere Ausrichtung auf die Tumorcharakteristika ermöglichen können. Es zielt darauf ab, die Entwicklung der nächsten Generation von gezielten Behandlungen zu beschleunigen und sich auf frühzeitigere Intervention zu verlagern, wenn ein größere Chance auf Heilung besteht.5 Die Alliance hilft dabei, Daten von kooperativen Gruppen und aus den Studien der Pharmaindustrie zusammenzufassen, die mit den Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt verwendet werden können, wenn es um die Diskussion von klinischen Studienergebnisse geht.

AmirAli Talasaz, President und Chief Operating Officer, Guardant Health sagte: "Hochtechnologiemedizin verbessert die Prognose für einige Patienten mit Lungenkrebs und liefert bessere klinische Ergebnisse. Wir glauben, dass Hochtechnologiemedizin-Ansätze effizienter sein können, wenn sie früher im Krankheitsverlauf eingesetzt werden oder sofort nach Diagnose eines Rückfalls. Das Major Pathologic Response Project wird dazu betragen, die Entwicklung von potenziell heilenden Behandlungsmöglichkeiten zu beschleunigen, mit der Identifizierung von Ersatzendpunkten, die zur Beschleunigung von klinischen Studien und neuen diagnostischen Ansätzen verwendet werden können - wie die Entdeckung von zirkulierender Tumor-DNA in Blutproben - um Patienten mit schlechter Prognose zu identifizieren, Routine-Auswertung von therapeutischem Ansprechen zu ermöglichen und die konstante Überwachung der Krebs-Remission zu fördern."

Initiatives in Lung Cancer Care (ILC2) ist ein offener Aufruf, der voraussichtlich Ende 2019 herausgegeben wird, um örtliche Patientenorganisationen in der ganzen Welt dazu einzuladen, Pilotprojekte zu entwickeln und einzureichen, die potenziell Patientenbehandlung transformieren und das Überleben auf örtlicher Ebene verbessern können. Die Initiative zielt darauf ab, der Lungenkrebsgemeinschaft dabei zu helfen, von den besten multidisziplinären Praktiken zu profitieren, Patienten über ihre Optionen zu unterrichten und Patienten Unterstützung der Lebensqualität während und nach der Behandlung zu bieten. Ein Komitee der Lung Ambition Alliance wird die Vorschläge auswerten und diejenigen auswählen, die die Auswahlkriterien zur Finanzierung erfüllt haben.

Patrick Connor, VP und Global Franchise Head, Tumor Drivers and Resistance Mechanisms, AstraZeneca, sagte: "Lungenkrebs ist eine sehr persönliche Krankheit und die Behandlungsansätze können weltweit stark variieren. Um unser Ziel der Überlebensrate zu erreichen, müssen wir Initiativen unterstützen, die Barrieren in jedem Land angehen und das Screening und die frühe Diagnose steigern und die Entwicklung innovativer Medizin sowie die Behandlungsqualität fördern. Indem wir Partner zusammenbringen, die über weite globale Netzwerke und ausgeprägte, aber komplementäre Interessensbereiche in Bezug auf Lungenkrebs verfügen, sind wir in einer besseren Lage, die Probleme dieser Patienten anzugehen."

Die Alliance wird eine internationale Umfrage unter der Leitung von Ipsos MORI sponsern, um örtliche Barrieren zu identifizieren, die primär angegangen werden müssen. Die Ergebnisse, die im Herbst 2019 erwartet werden, werden die Prioritäten der Lung Ambition Alliance weiter verfeinern und definieren. Informationen über die Umfrage, und wie die Gemeinschaft ihre Perspektiven teilen kann, sind verfügbar unter LungAmbitionAlliance.org.

Über die Lung Ambition Alliance

Die Lung Ambition Alliance ist eine Flaggschiff-Partnerschaft von verschiedenen Organisationen, die sich für die Mission, Lungenkrebs als Todesursache zu eliminieren, verbündet haben. Die Alliance will den Fortschritt beschleunigen und eine bedeutsame Veränderung für Patienten mit Lungenkrebs bewirken, indem sie die Expertise eines jeden Partners amplifiziert und die wichtigen Projekte mit dem Potenzial, ihr Ziel voranzubringen, priorisiert. Die Gründerpartner - die International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health, die Global Lung Cancer Coalition (GLCC) und AstraZeneca - werden Barrieren in Bezug auf Screening, die Entwicklung innovativer Medizin und Qualitätsbehandlung erforschen und überwinden, und eine ehrgeizige Vision für die Zukunft in Bezug auf Lungenkrebs verfolgen, die die fünfjährige Überlebensrate bis 2025 verdoppeln will.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.lungambitionalliance.org.

Über die Gründerpartner

Die International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) ist die einzige weltweite Organisation, die sich dem Studium von Lungenkrebs und anderen Thorax-Krankheiten verschrieben hat, mit einem weltweiten Netzwerk von mehr als 6.500 Lungenkrebsspezialisten in allen Disziplinen in über 100 Ländern.

Die Global Lung Cancer Coalition ist das internationale Organ von Lungenkrebspatienten und der Fürsprache der Patienten verpflichtet.

Guardant Health ist ein innovatives Diagnostik-Unternehmen mit einer Vision, durch Zugang zu molekularen Informationen im Blut eine frühere Entdeckung zu ermöglichen.

AstraZeneca ist ein globales wissenschaftlich-orientiertes Pharma-Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln spezialisiert.

