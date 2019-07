Octapharma gab heute bekannt, dass neue Daten über den Nutzen von Nuwiq bei Patienten mit Hämophilie A während eines wissenschaftlichen Symposiums auf dem 27. International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) Congress in Melbourne, Australien, vorgestellt wurden. Das Symposium mit dem Titel "Conveniently Protecting What Matters: Nuwiq (Simoctocog Alfa) in PUPs and Personalised Prophylaxis", das sich auf einige der wichtigsten klinischen Bedürfnisse von Menschen mit Hämophilie A konzentrierte und endgültige Daten aus der NuProtect-Studie mit bisher unbehandelten Patienten enthielt, die erstmals vorgestellt wurden. Das Symposium wurde von Ellis J. Neufeld (St. Jude Children's Research Hospital, Memphis, USA) geleitet.

Larisa Belyanskaya, Leiterin der Haematology International Business Unit bei Octapharma, erklärte dazu: "Wir freuen uns sehr, die endgültigen Daten aus der NuProtect-Studie bei bisher unbehandelten Patienten präsentieren zu können, was die in der früheren Zwischenanalyse berichtete positive Rate der Hemmstoffentwicklung mit Nuwiq bestätigt.

Olaf Walter, Vorstandsmitglied von Octapharma, kommentierte: "Die auf dem Symposium präsentierten Daten basieren auf einer breiten klinischen Erfahrung mit Nuwiq Der ISTH-Kongress ist eine wichtige Plattform für den Informationsaustausch im Bereich der internationalen Hämophilie-Forschung, und wir sind stolz darauf, diese neuen und zuverlässigen Daten bei bisher nicht behandelten Patienten präsentieren zu können, von denen wir glauben, dass sie zur Verbesserung der Behandlung der Hämophilie A beitragen werden

Keine Person mit Hämophilie A ist wie die andere, und die Therapie sollte daher die Eigenschaften und Bedürfnisse jedes Einzelnen widerspiegeln. Robert Klamroth (Vivantes Klinikum, Berlin, Deutschland) präsentierte Daten über die Verwendung von pharmakokinetischen (PK) Informationen zur Personalisierung der Prophylaxe mit Nuwiq. In der NuPreviq-Studie ermöglichte ein individualisierter Dosierungsansatz über die Hälfte (57 %) der Patienten, die Dosierung mit Nuwiq auf zweimal wöchentlich oder weniger zu reduzieren und gleichzeitig einen wirksamen Blutungsschutz zu bieten, wobei 83 der Menschen während der sechs Monate der personalisierten Prophylaxe frei von spontanen Blutungen waren. Es gab keine FVIII-Hemmer oder behandlungsbedingte ernsthaften oder schwerwiegenden Nebenwirkungen.

Die Entwicklung von Hemmstoffen ist weiterhin eine schwerwiegende Komplikation der Hämophilie A, insbesondere bei bisher nicht behandelten Patienten, wobei bis zu 35 der bisher nicht behandelten Patienten Hemmstoffe für FVIII entwickeln. Ri Liesner (Great Ormond Street Hospital, London, UK) präsentierte erstmals die endgültigen Daten aus der NuProtect-Studie, die die Entwicklung von Inhibitoren bei 108 mit Nuwiq behandelten, zuvor nicht behandelten Patienten untersuchte. Die kumulative Inzidenz von High-Titre-Inhibitoren betrug nur 17,6 %, und keine Patienten mit nicht-null F8F8-Genmutationen entwickelten Inhibitoren. Nuwiq wurde gut vertragen.

Bei Menschen mit Hämophilie A, die Inhibitoren entwickeln, ist die Immuntoleranzinduktion (ITI) der einzige klinisch erprobte Ansatz, um Inhibitoren zu entfernen und es Menschen zu ermöglichen, eine wirksame FVIII-Prophylaxetherapie wieder aufzunehmen. Georgina Hall (University of Oxford und John Radcliffe Hospital, Oxford, UK) teilte ihre praktischen Erfahrungen mit dem Einsatz von Nuwiq bei ITI mit und berichtete über die Eliminierung von Inhibitoren bei 8 von 10 (80%) bisher behandelten Patienten. Mit der Verfügbarkeit neuer Therapien für Menschen mit Hämophilie A und Hemmstoffen wächst das Interesse an der Kombination von ITI mit anderen Produkten. Carmen Escuriola Ettingshausen (Hämophiliezentrum Rhein Main, Mörfelden-Frankfurt, Deutschland) stellte die vom Studienleiter initiierte MOTIVATE-Studie vor, die die Wirksamkeit und Sicherheit des "Behandlungsstandards" bei ITI gegenüber neuartigen Ansätzen, die FVIII mit Emicizumab oder Emicizumab-Prophylaxe allein bei Menschen mit Inhibitoren kombinieren, untersuchen wird.

Über Nuwiq

Nuwiq ist ein rFVIII-Protein der vierten Generation, das in einer menschlichen Zelllinie ohne chemische Modifikation oder Fusion mit einem anderen Protein hergestellt wird. Nuwiq wird ohne Zusatzstoffe menschlichen oder tierischen Ursprungs kultiviert, enthält keine antigenen nichtmenschlichen Proteinepitope und hat eine hohe Affinität zum Gerinnungsfaktor von Willebrand. Die Nuwiq -Behandlung wurde in sieben abgeschlossenen klinischen Studien mit 201 zuvor behandelten Patienten (PTPs; 190 Personen) mit schwerer Hämophilie A, darunter 59 Kinder, untersucht. Nuwiq ist für die Behandlung und Prophylaxe von Blutungen in allen Altersgruppen von PTPs mit Hämophilie A in der EU, den USA, Kanada, Australien, Lateinamerika und Russland zugelassen. Weitere weltweite Zulassungsanträge für Nuwiq sind geplant.

Über Hämophilie A

Hämophilie A ist eine x-chromosomal vererbte, durch einen FVIII-Mangel hervorgerufene Krankheit, die unbehandelt zu Blutungen in Muskeln und Gelenken und infolgedessen zu Arthropathie und schwerer Morbidität führt. FVIII-Substitution als Prophylaxe verringert die Anzahl von Blutungsepisoden und das Risiko permanenter Gelenkschäden. Von dieser Krankheit ist weltweit einer von 5.000 bis 10.000 Männern betroffen. Weltweit bleiben 75 der Hämophiliepatienten nicht diagnostiziert oder unbehandelt. Die Entwicklung von neutralisierenden FVIII-Antikörpern (FVIII-Inhibitoren) gegen infundierten FVIII stellt heute die schwerwiegendste Therapiekomplikation dar. Das kumulative Risiko der FVIII-Inhibitorentwicklung liegt laut Literatur aktuell bei bis zu 39 %.

Über Octapharma

Unsere Vision: Mit Leidenschaft neue Gesundheitslösungen entwickeln, die das Leben verbessern. Octapharma mit Sitz in Lachen (Schweiz) ist einer der weltweit größten Hersteller von Humanproteinen, die aus menschlichem Plasma und menschlichen Zelllinien entwickelt und produziert werden. Als Unternehmen im Familienbesitz engagiert sich Octapharma seit 1983 dafür, mit seinen Investitionen Verbesserungen im Leben der betroffenen Menschen zu bewirken, denn es liegt uns im Blut. Die Werte unseres Unternehmens sind Eigenverantwortung, Integrität, Führung, Nachhaltigkeit und Unternehmergeist.

2018 erzielte die Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 1,8 Milliarden Euro, einen Betriebsgewinn in Höhe von 346 Millionen Euro und investierte 240 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung und den Ausbau ihrer Einrichtungen, um künftiges Geschäftswachstum zu sichern. Octapharma beschäftigt 8.314 Mitarbeiter weltweit, um die Behandlung von Patienten in 115 Ländern mit seinen Produkten zu unterstützen, die drei Therapiegebiete abdecken:

Hämatologie (Gerinnungsstörungen)

Immuntherapie (Immunstörungen)

Intensivpflege

Octapharma unterhält sieben Forschungs- und Entwicklungsstätten sowie sechs hochmoderne Produktionsanlagen in Österreich, Frankreich, Deutschland, Mexiko und Schweden.

www.octapharma.com

