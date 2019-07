Ministerpräsident Ramelow besucht LPKF am Standort Suhl DGAP-News: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges Ministerpräsident Ramelow besucht LPKF am Standort Suhl 08.07.2019 / 17:41 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Suhl, den 08.07.2019 - Im Rahmen der Sommertour ZukunftThüringen 2019 hat Ministerpräsident Bodo Ramelow heute den Laserspezialisten LPKF am Standort Suhl besucht. Seit 2006 entwickelt und produziert die LPKF SolarQuipment GmbH hier hochspezialisierte Lasersysteme zur Herstellung von Dünnschichtsolarzellen. Gemeinsam mit André Knapp, dem Oberbürgermeister der Stadt Suhl, informierte sich der Ministerpräsident vor Ort über die Hightech-Systeme des Unternehmens. Finanzvorstand Christian Witt erläuterte den Gästen die Bedeutung des Solargeschäfts für den LPKF-Konzern. Im Geschäftsjahr 2018 wuchs der Umsatz mit Solartechnologie auf 38,9 Mio. EUR. Der Gesamtumsatz des Unternehmens lag 2018 bei 120 Mio. EUR. 'Wir sind stolz darauf, hier am Standort Suhl mit unserer innovativen Lasertechnologie einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten und dadurch auch als Unternehmen erfolgreich zu sein", sagte Witt. Die ultrapräzise Strukturierung mit LPKF-Lasersystemen macht es möglich, den Wirkungsgrad der Solarmodule signifikant zu erhöhen. Dadurch wird die Produktion von Solarstrom wettbewerbsfähig - auch ohne staatliche Subventionen. LPKF ist Marktführer für die Strukturierung von Dünnschichtsolarzellen. Als Hochtechnologieunternehmen investiert LPKF immer wieder in die Entwicklung neuer Technologien und Anwendungen - jährlich ca. 10 % des Umsatzes. Am Standort Suhl hat man neben dem Solargeschäft ein Verfahren zum digitalen Drucken von funktionalen Pasten entwickelt, das kurz vor der Markteinführung steht. Rainer Herr, Prokurist, und Ulrich Kalusa, Entwicklungsleiter, erläuterten die Entwicklung des Unternehmens seit seiner Ausgründung 1991 aus der TU Ilmenau sowie die aktuellste Zukunftstechnologie. Beide gehören zu den Gründern des Unternehmens und sind auch heute Teil der Geschäftsleitung. Die Anzahl der Mitarbeiter am Standort Suhl ist von 16 Personen im Jahr 2000 auf aktuell 121 Personen gestiegen. Als wachsendes Technologieunternehmen ist LPKF auf hochqualifizierte Fachkräfte und Spezialisten angewiesen. Von den Politikern der Landesregierung und der Stadt Suhl wünschen sich die Mitarbeiter und das Unternehmen ein attraktives Umfeld mit guter analoger und digitaler Infrastruktur. Über LPKF Die LPKF Laser & Electronics AG ist auf die Herstellung von Lasersystemen zur Mikromaterialbearbeitung spezialisiert und weltweit in mehreren Bereichen führend. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000). Kontakt: Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations 08.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft Osteriede 7 30827 Garbsen Deutschland Telefon: +49 (0) 5131 7095-0 Fax: +49 (0) 5131 7095-95 E-Mail: investorrelations@lpkf.com Internet: www.lpkf.com ISIN: DE0006450000 WKN: 645000 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 838011 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 838011 08.07.2019 ISIN DE0006450000 AXC0181 2019-07-08/17:41