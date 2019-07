Pietro Rosa TBM wurde bei der Rolls-Royce Global Supply Chain Conference 2019 die "Trusted to Deliver Excellence"-Auszeichnung 2018 verliehen. Mit dieser prestigeträchtigen Auszeichnung werden Anbieter geehrt, die im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit Rolls-Royce kontinuierlich Spitzenleistungen erbringen. Die Preisverleihung fand am 8. Mai 2019 in Derby in Großbritannien statt.

4th from right: Mauro Fioretti President and CEO Pietro Rosa Group. Rolls-Royce leadership team: Lee Fromson EVP Compressors, Frazer McIntosh Head of M.E. Civil Aerospace, Chris Chorlaton President R-R Civil Aerospace, Alex Hislop SME Compressors, Warwick Mathews Procurement and Installations, Sebastian Resch Ops Director Civil Aerospace, Garry Train Manufacturing Exec Compressors (Photo: Business Wire)

Mauro Fioretti, der President und CEO der Pietro Rosa Group, nahm die Rolls-Royce-Auszeichnung von Warrick Mattheus, Executive Vice President of Procurement und Installations Supply Chain Unit, und Sebastian Resch, Operations Director, Civil Aerospace, im Namen des Unternehmens entgegen.

Die "Trusted to Deliver Excellence"-Auszeichnung steht für die gemeinsame Vision des Führungsteams und der Mitarbeiter von Rolls-Royce und die Missions eines Unternehmens, für das Kundenzufriedenheit an erster Stelle steht.

Pietro Rosa TBM arbeitet seit mehr als 25 Jahren mit Rolls-Royce an einer Reihe komplexer Projekte in der Luftfahrt, der Schifffahrt und der Industrie. Pietro Rosa TBM war auch an ersten Lieferungen des Trent-1000-TEN-KN-Triebwerks vor kurzem an Kunden wie Boeing und andere Fluggesellschaften beteiligt. Die Erreichung der gewünschten Ergebnisse ist das Resultat der ausgezeichneten Zusammenarbeit der Teams von Pietro Rosa TBM und Rolls-Royce.

Mauro Fioretti, der President und CEO der Pietro Rosa Group, kommentierte:

"Es ist ein Privileg und eine Ehre, dieses Zeichen der Anerkennung von Rolls-Royce zu erhalten. Es erfüllt uns jedes Mal mit großem Stolz, mit einem so tollen Team zusammenzuarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Die Bewältigung komplexer Herausforderungen liegt in unserer Natur und ist das, was uns als Unternehmen antreibt."

